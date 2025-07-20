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Современный дом с 3 люксовыми спальнями в охраняемом кондоминиуме в Албарраке. Просторная гостиная с камином, стильная кухня, приватный сад, полноценный подвал с прачечной и парковкой на 2–3 авто. Кондиционер, качественная отделка и тёплая атмосфера. В кондоминиуме — бассейн, зелёные зоны и …
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Жилой комплекс в престижном и спокойном районе Белоура, Синтра. Современные трёхкомнатные резиденции, построенные в 2021 году, сочетают в себе функциональность и комфорт повседневной жизни. В каждой — 6 ванных комнат/санузлов, просторная планировка и два выделенных парковочных места. Апартам…
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Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com