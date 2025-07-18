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Продажа новостроек в Cascais

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Жилой комплекс House T3 deluxe
Жилой комплекс House T3 deluxe
Cascais, Португалия
от
$1,52 млн
Площадь 169 м²
1 объект недвижимости 1
Элегантный дом с 3 спальнями в одном из самых спокойных районов Эшторила, всего в нескольких минутах от пляжа Тамариз и набережной Кашкайш. Расположен на двух этажах, включает 3 люкса, просторную гостиную с высоким потолком и ориентацией на юго-запад. Частный сад, бассейн с низкими затратами…
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