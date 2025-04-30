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Пентхаусы около гольф-клуба на Северном Кипре

Фамагуста
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Кирения
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Iskele Belediyesi
68
Trikomo
66
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1 объект найдено
Пентхаус 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Эсентепе-великолепный средиземноморский курорт с его уникальной природной красотой, историче…
$190,000
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Параметры недвижимости на Северном Кипре

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