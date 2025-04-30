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Пентхаусы с садом на Северном Кипре

Фамагуста
3
Кирения
7
Iskele Belediyesi
68
Trikomo
66
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5 объектов найдено
Пентхаус 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Эсентепе-великолепный средиземноморский курорт с его уникальной природной красотой, историче…
$190,000
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Пентхаус в Karavas, Северный Кипр
Пентхаус
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
$310,159
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Пентхаус 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
Представляем новый проект, который состоит из современных квартир типастудийистудий-пентхаус…
Цена по запросу
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Пентхаус в Агридаки, Северный Кипр
Пентхаус
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
$61,936
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Пентхаус 2 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1
Новый проект расположен прямо на берегу моря в районе Бахчели. Комплекс спроектирован таким …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости на Северном Кипре

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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