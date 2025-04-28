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Пентхаусы в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр

Фамагуста
3
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52 объекта найдено
Пентхаус 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Элегантные квартиры в проекте рядом с морем на Северном Кипре, Газимагуса Элегантные квартир…
$281,097
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Пентхаус 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Квартира в шаговой доступности от моря в Татлысу, Газимагуса Северный Кипр, расположенный в …
$200,296
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Пентхаус 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
Готовый меблированный пентхаус в Татлысу на Северном Кипре Татлысу расположен на северной ст…
$212,814
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Пентхаус 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 5/5
Готовые Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Енибогазичи, Северный Кипр Современные кварти…
$400,592
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Пентхаус 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/2
Квартиры с практичным дизайном интерьера в Искеле, Отюкен Регион Искеле, расположенный на се…
$306,134
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Пентхаус 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 2/2
Элегантная Недвижимость у Моря на Северном Кипре, Газимагуса. Квартиры в Газимагусе на Север…
$440,423
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Пентхаус 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/2
Квартиры в комплексе на берегу моря с выходом на собственный пляж в Газимагусе, Северный Кип…
$221,919
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Пентхаус 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Квартиры в благоустроенном комплексе на Северном Кипре, Фамагуста Район Татлысу в северной ч…
$735,177
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Пентхаус 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 1/2
Квартиры с гарантией дохода от аренды рядом с пляжами в Енибогазичи, Газимагуса Газимагуса —…
$210,538
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Пентхаус 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/2
Новые Квартиры Рядом с Центром Газимагусы на Северном Кипре. Проект на Северном Кипре постро…
$259,474
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Пентхаус 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
Квартиры в комплексе на берегу моря с выходом на собственный пляж в Газимагусе, Северный Кип…
$327,757
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Пентхаус 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1
Новые Квартиры Рядом с Морем на Северном Кипре, Газимагуса. Проект смешанного типа на Северн…
$224,195
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Пентхаус 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 1/2
Квартиры в спокойном поселке в Газимагусе, Енибогазичи Кипр – третий по величине остров в Ср…
$488,221
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Пентхаус 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 1/2
Апартаменты в комплексе курортного типа в Татлысу, Газимагуса, Северный Кипр Остров Кипр – т…
$416,524
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Пентхаус 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Квартиры на продажу в Енибогазичи, Северный Кипр Енибогазичи расположен на северном побережь…
$213,952
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Пентхаус 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 1/2
Апартаменты в комплексе с выгодным расположением на Северном Кипре На побережье Газимагуса-И…
$172,983
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Пентхаус 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/2
Квартиры в благоустроенном комплексе в Татлысу Кипр – третий по величине остров в Средиземно…
$185,501
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Пентхаус 4 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Шикарные квартиры рядом с морем в Газимагусе на Кипре. Квартиры на Северном Кипре в Газимагу…
$334,585
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Пентхаус 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 1/2
Квартиры в развитом комплексе в Газимагусе на Северном Кипре Газимагуса – популярный жилой р…
$314,100
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Пентхаус 4 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 9
Новый комплекс вилл и апартаментов на Лонг Бич. В продах готове пентахусы на 9 -м этаже . С …
$387,441
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Пентхаус 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Квартиры Вблизи Порта Татлысу на Северном Кипре, Газимагуcа Северный Кипр – третий по величи…
$237,851
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Пентхаус 4 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 2/2
Новые Квартиры Рядом с Центром Газимагусы на Северном Кипре. Проект на Северном Кипре постро…
$317,515
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Пентхаус 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/2
Квартиры с уникальными видами на Северном Кипре в Газимагусе Недвижимость находится в Татлыс…
$211,676
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Пентхаус 4 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Квартиры в развитом комплексе на Северном Кипре, Татлысу Квартиры расположены в красивом мес…
$501,878
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Пентхаус 4 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 5/5
ID: CP-705 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -400M - Расст…
$358,682
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Пентхаус 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/2
Квартиры с видом на море на продажу в Татлысу, Газимагуса Кипр, третий по величине остров Ср…
$327,757
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Пентхаус 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/2
Квартиры в элитном комплексе на Северном Кипре, Татлысу Кипр, жемчужина Средиземноморья, явл…
$250,370
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Пентхаус 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/2
Квартиры рядом с морем на Северном Кипре, Татлысу Остров Кипр – третий по величине остров в …
$172,983
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Пентхаус 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 2/2
Стильные апартаменты в комплексе на первой линии моря в Татлысу, Северный Кипр Татлысу — изв…
$422,215
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Пентхаус 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/2
Квартиры рядом с морем на Северном Кипре, Татлысу Остров Кипр – третий по величине остров в …
$246,956
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Параметры недвижимости в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр

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