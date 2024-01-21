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Пентхаусы в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра

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1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 комнаты
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Квартира с 2 спальнями в Алсанжаке, рядом со всеми удобствами, необходимыми для повседневной…
€151,453
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