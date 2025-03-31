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Пентхаусы в Lefka, Северный Кипр

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1 объект найдено
Пентхаус 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Lefka, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Lefka, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 12/13
Социальная инфраструктура НАРУЖНАЯ • пристань-гавань-порт • пляЖ • бар с видом на закат …
Цена по запросу
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