Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Жилая
  4. Пентхаус
  5. Бассейн

Пентхаусы с бассейном на Северном Кипре

Фамагуста
3
Кирения
7
Iskele Belediyesi
68
Trikomo
66
Показать больше
Пентхаус Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Пентхаус 2 комнаты в Мирту, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Мирту, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1
Новый проект строится в окружении моря и горя в Лапте. Это роскошный комплекс с инфраструкту…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Эсентепе-великолепный средиземноморский курорт с его уникальной природной красотой, историче…
$190,000
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Василия, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Василия, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2
Представляем новый проект, расположенный в районе Каршияка на Северном Кипре. Он расположен …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Люкс Пентхаус 2+1 с видом на море Расположение район Эсентепе Расстояние 54 км от ап. Эрдж…
$306,368
Оставить заявку
Пентхаус 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
Представляем новый проект, который состоит из современных квартир типастудийистудий-пентхаус…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1
Новый проект расположен прямо на берегу моря в районе Бахчели. Комплекс спроектирован таким …
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Василия, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Василия, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2
Жилой комплекс расположен в живописном районе Каршияка, который является одним из самых прес…
Цена по запросу
Оставить заявку

Параметры недвижимости на Северном Кипре

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти