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Турецкая Республика Северного Кипра
Жилая
Кирения
Пентхаусы
Пентхаусы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Agios Epiktitos
3
Пентхаус
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16 объектов найдено
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Пентхаус 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
80 м²
Элитные 3-комнатные двухэтажные апартаменты 80 м² с частным бассейном в 100 метрах от моря. …
€522,739
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Пентхаус 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
115 м²
4-комнатный двухуровневый пентхаус 115 м² в престижном комплексе в 200 метрах от пляжа. Этот…
€463,278
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
4
1
134 м²
13/11
Роскошный Комплекс с Видом на Море на Северном Кипре с Оздоровительным Центром Гюзельюрт – о…
€493,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
113 м²
13/11
Роскошный Комплекс с Видом на Море на Северном Кипре с Оздоровительным Центром Гюзельюрт – о…
€255,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
69 м²
11/11
Роскошный Комплекс с Видом на Море на Северном Кипре с Оздоровительным Центром Гюзельюрт – о…
€136,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
109 м²
8/10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€197,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
2
2
69 м²
8/10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€157,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
140 м²
3
Квартиры в Благоустроенном Комплексе на Первой Береговой Линии на Северном Кипре, Газиверен …
€122,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
69 м²
14/14
Квартиры с Видом на Море в Комплексе в Шаговой Доступности от Пляжа на Северном Кипре, Газив…
€131,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
142 м²
3/3
Двухуровневая Квартира 2+1 После Ремонта в Газиверене на Северном Кипре Регион Гюзельюрт на …
€90,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
2
2
48 м²
10/10
ID: CP-707 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Газиверен - Расстояние до моря -50M - Расстоян…
€142,723
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2
2
96 м²
1
ID: CP-702 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -250M - Расстояние до …
€189,553
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
98 м²
1/1
ID: CP-661 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе - Расстояние до моря -50M - Расстояние д…
€286,277
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
100 м²
1/1
ID: CP-661 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе - Расстояние до моря -50M - Расстояние д…
€231,725
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Пентхаус 1 спальня
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
82 м²
1/1
ID: CP-661 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе - Расстояние до моря -50M - Расстояние д…
€179,652
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
135 м²
2
Лучшая инвестиция в недвижимость у Средиземного моря!!! Предлагаем Вам непревзойденную ро…
€176,357
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Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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