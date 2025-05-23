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Пентхаусы в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

Karavas
5
Агридаки
3
Пентхаус Удалить
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11 объектов найдено
Пентхаус в Агридаки, Северный Кипр
Пентхаус
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
$61,936
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Пентхаус 2 комнаты в Karavas, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 1/1
ID: CP-682 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -1500M - Рассто…
$242,573
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Пентхаус в Агридаки, Северный Кипр
Пентхаус
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
$114,190
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Пентхаус 2 комнаты в Василия, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Василия, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2
Представляем новый проект, расположенный в районе Каршияка на Северном Кипре. Он расположен …
Цена по запросу
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Пентхаус в Karavas, Северный Кипр
Пентхаус
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
$310,159
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Пентхаус 2 комнаты в Мирту, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Мирту, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1
Новый проект строится в окружении моря и горя в Лапте. Это роскошный комплекс с инфраструкту…
Цена по запросу
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Пентхаус 3 комнаты в Karavas, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 1/1
ID: CP-703 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -300M - Рас…
$366,396
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Пентхаус в Агридаки, Северный Кипр
Пентхаус
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
$150,329
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Пентхаус в Karavas, Северный Кипр
Пентхаус
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
$90,198
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Пентхаус 2 комнаты в Василия, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Василия, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2
Жилой комплекс расположен в живописном районе Каршияка, который является одним из самых прес…
Цена по запросу
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Пентхаус в Karavas, Северный Кипр
Пентхаус
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
$114,190
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Параметры недвижимости в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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