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Пентхаусы в Girne Belediyesi, Северный Кипр

Кирения
6
Агиос Георгиос
3
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107 объектов найдено
Пентхаус в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
$138,303
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Квартиры в комплексе на первой береговой линии у моря в Эсентепе, Гирне Гирне – хорошо разви…
$651,447
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Пентхаус 1 комната в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/2
Квартиры с видом на море на Северном Кипре, Гирне, рядом с полями для гольфа Кипр – райский …
$162,848
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 1/2
Квартиры на Первой Береговой Линии в Гирне, Северный Кипр. Квартиры с видом на море и горы р…
$380,011
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Этаж 2
Квартиры в жилом комплексе с частным пляжем в Гирне, Каршияка Каршияка, расположенная в Туре…
$360,345
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этаж 2/2
Квартиры с видом на море в многофункциональном комплексе в Лапте, Северный Кипр Лапта – это …
$420,437
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 346 м²
Этаж 4/4
Квартиры с бассейном-инфинити в Гирне с видом на море и горы Гирне – один из крупнейших горо…
$495,516
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Этаж 3/3
Стильные Новые Квартиры с Особым Дизайном в Гирне на Северном Кипре Стильные квартиры находя…
$359,220
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 2/2
Квартиры в Гирне в Комплексе с Частным Пляжем Эсентепе – красивый район, расположенный в рег…
$542,872
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Пентхаус 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 157 м²
Этаж 2/2
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Центре Гирне. Квартиры расположены в 3-блочном комплексе …
$346,485
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Пентхаус в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Пентхаус
Агиос Георгиос, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
$90,198
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Пентхаус в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Апартаменты площадью 70 кв.м в строящемся комплексе на берегу моря.   Комплекс малоэтажный,…
$250,870
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 7/8
RECAİOĞLU APT 16, который является новейшим жилым проектом семьи Recaioğlu Group, имеет само…
$223,690
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Пентхаус 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 8/10
Стильные Квартиры в Комплексе с Захватывающим Видом на Море на Северном Кипре, Гирне Предлаг…
$2,71 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 5/5
Готовые квартиры на Северном Кипре в Гирне Гирне – важный туристический и образовательный го…
$358,065
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Пентхаус в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Пентхаус площадью 130 кв.м в  строящемся комплексе на берегу моря.   Комплекс малоэтажный, …
$290,691
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Пентхаус 1 комната в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
Готовые квартиры с видом на море на Северном Кипре в Гирне Гирне с его уникальными видами на…
$230,990
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Этаж 2/2
Готовые квартиры с видом на море и горы в Алсанджаке, Гирне Алсанджак – популярный приморски…
$747,316
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Пентхаус 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Этаж 4/5
Квартиры с высоким потенциалом арендного дохода в Гирне на Северном Кипре Гирне на Северном …
$1,22 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/2
Квартиры с обзорным видом в Эсентепе, Гирне, Кипр Гирне, образовательная и туристическая сто…
$419,282
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 1/2
Квартиры с видом на море и горы в Эсентепе, Гирне Кипр – третий по величине остров в Средизе…
$407,698
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 5/5
Квартиры с видом на море и высоким арендным потенциалом на Северном Кипре в Гирне Гирне – од…
$386,941
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Этаж 1/2
Квартиры рядом с главной дорогой и морем в Гирне, Лапта, на Северном Кипре Северный Кипр пре…
$149,001
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
Квартиры с видом на горы и море в Гирне Современные квартиры расположены на Северном Кипре в…
$345,330
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Пентхаус 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5/5
Квартиры с видом на море и высоким арендным потенциалом на Северном Кипре в Гирне Гирне – од…
$203,288
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Пентхаус 1 комната в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/2
Квартиры с гарантией арендного дохода на Северном Кипре в Гирне Северный Кипр — спокойное и …
$296,847
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Продажа Квартир в Стильном Комплексе с Бассейном в Районе Лапта Северный Кипр Стильные апар…
$257,576
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
Квартиры на продажу в комплексе в Эсентепе, Гирне Эсентепе — это живописный город, расположе…
$213,666
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Этаж 1/2
Квартиры в 150 м от Пляжа на Северном Кипре в Гирне. Квартиры в Гирне на Кипре находятся в ш…
$295,692
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Пентхаус 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Этаж 5/6
Уютные квартиры в комплексе с общей жилой зоной в Гирне. Квартиры на Северном Кипре в Гирне …
$747,316
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Параметры недвижимости в Girne Belediyesi, Северный Кипр

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с видом на горы
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