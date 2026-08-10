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Пентхаусы в Trikomo, Северный Кипр

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67 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1/2
Недвижимость в комплексе с бассейном в Искеле, Северный Кипр Кипр с его чистейшим морем и жи…
$198,087
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 14/14
Стильная недвижимость в комплексе в Искеле на Северном Кипре Предлагаемая недвижимость наход…
$284,162
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 3/2
Квартиры в комплексе с бассейном у моря в Искеле, Богаз Искеле, Богаз на востоке Северного К…
$273,913
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 8/7
Роскошный пентхаус с панорамным видом на море — Park Residence 🌊✨ Предлагается эксклюзивн…
Цена по запросу
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Искеле, Северный Кипр Квартиры находятся в отличном ме…
$186,076
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Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Этаж 3/4
Недвижимость в комплексе у моря в Искеле, Северный Кипр Кипр, третий по величине остров в Ср…
$810,181
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 10/10
Квартиры с видом на море на Северном Кипре c гарантией 8% дохода от аренды на 3 года Искеле …
$628,922
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/2
Квартиры в развитом комплексе в Искеле, Северный Кипр Искеле — это популярный район для инве…
$290,093
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 139 м²
Этаж 3/2
Квартиры в комплексе с частным пляжем в Бафре, Искеле Северный Кипр – райское место отдыха н…
$290,093
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 1/2
Квартиры в развитом комплексе в Искеле, Северный Кипр Искеле — это популярный район для инве…
$241,552
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1/2
Квартиры в центре Искеле на Северном Кипре Искеле — один из перспективных городов на Кипре, …
$283,036
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Пентхаус 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Этаж 1
Квартиры у моря на Северном Кипре, Искеле Район Искеле, расположенный на северо-восточном по…
$399,824
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Пентхаус 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/2
Квартиры возле знаменитых пляжей Северного Кипра, Йени Искеле Кипр – крупный остров в Средиз…
$140,368
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Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 10/10
Квартиры с видом на море на Северном Кипре c гарантией 8% дохода от аренды на 3 года Искеле …
$570,941
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Пентхаус 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/2
Квартиры в комплексе с собственным пляжем на Северном Кипре в Искеле Искеле, расположенный н…
$179,760
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/2
Квартиры в комплексе с собственным пляжем на Северном Кипре в Искеле Искеле, расположенный н…
$215,036
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Пентхаус 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/2
Квартиры в комплексе с частным пляжем в Бафре, Искеле Северный Кипр – райское место отдыха н…
$155,965
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Квартиры в комплексе с собственным пляжем на Северном Кипре в Искеле Искеле, расположенный н…
$335,540
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Пентхаус 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 482 м²
Этаж 28/28
Элегантные квартиры в проекте отельного типа на Северном Кипре в Искеле Кипр, третий по вели…
$2,29 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1/2
Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Искеле, Северный Кипр Квартиры находятся в отличном ме…
$219,846
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 7/7
Стильные квартиры возле моря на Северном Кипре в Искеле Искеле – один из любимых регионов Ки…
$402,181
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Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Этаж 11/11
Квартиры в благоустроенном комплексе на Северном Кипре, Искеле Квартиры находятся в районе И…
$909,856
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/5
Квартиры рядом с морем в Искеле, Северный Кипр Регион Искеле на Кипре расположен на северо-в…
$195,637
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
Апартаменты в Комплексе с Богатыми Возможностями в Искеле Этюкен Остров Кипр - третий по вел…
$300,203
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
Квартиры на продажу недалеко от пляжа в Искеле, Богаз Искеле, расположенный на острове Кипр,…
$225,371
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 1/2
Квартиры в комплексе с собственным пляжем в Искеле, Бахчелер, на Северном Кипре Остров Кипр,…
$290,093
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Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 334 м²
Этаж 12
Недвижимость с видом на море в пешей доступности от пляжа на Северном Кипре, Лонг-Бич Эта ст…
$2,33 млн
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Пентхаус 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 711 м²
Этаж 12/31
Квартиры на Северном Кипре в Искеле в комплексе отельного типа на Лонг Бич Квартиры в Искеле…
$1,60 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Этаж 1/2
Квартиры на продажу недалеко от пляжа в Искеле, Богаз Искеле, расположенный на острове Кипр,…
$447,417
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 19/10
Квартиры с особым дизайном рядом с морем на Северном Кипре в Искеле Искеле находится в север…
$280,212
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