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Пентхаусы в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра

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8 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 14/14
For Sale: Luxurious 3+1 Penthouse with Stunning Sea Views in an Elite Complex! Features: …
€430,000
Пентхаус 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
Представляем новый проект, который состоит из современных квартир типа студий и студий-пентх…
€94,000
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 11
Пентхаус расположен на 11 этаже, общая площадь от 140 кв.м до 168 кв.м, балкон от 32 кв.м до…
€415,481
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Этаж 11/11
Пентхаус расположен на 11 этаже, общая площадь 198 кв.м, балкон 40 кв.м, 4 спальни, 4 туалет…
€587,608
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€273,009
Пентхаус 2 спальни с видом на море, с общественным бассейном, с Fitted Wardrobes в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с видом на море, с общественным бассейном, с Fitted Wardrobes
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€144,602
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с Fitted Wardrobes в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с Fitted Wardrobes
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
€341,839
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€159,525
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