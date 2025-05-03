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Дома с террасой на Северном Кипре

Фамагуста
5
Кирения
43
Girne Belediyesi
192
Catalkoy Esentepe Belediyesi
87
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123 объекта найдено
Вилла в Энгоми, Северный Кипр
Вилла
Энгоми, Северный Кипр
Количество спален 3
Площадь 235 м²
$157,481
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Бунгало в Василия, Северный Кипр
Бунгало
Василия, Северный Кипр
Количество спален 3
Площадь 120 м²
$150,329
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Бунгало в Karavas, Северный Кипр
Бунгало
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
$318,698
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Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
$227,298
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Особняк 3 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Особняк 3 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
$198,435
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
$204,448
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Вилла в Казафани, Северный Кипр
Вилла
Казафани, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
$299,456
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Бунгало в Василия, Северный Кипр
Бунгало
Василия, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
$162,356
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Бунгало 4 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Продается 3-ёх комнатная вилла 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !    🌊 Уникальная …
$571,946
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Дуплекс 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Продажа от собственника Sea Terra Reserve 3+1 Северный Кипр Татлису; 100 кв + 20 кв терра…
$139,062
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
$463,014
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Особняк 4 спальни в Василия, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Василия, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
$252,553
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Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
$252,553
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Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
$239,324
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Вилла 4 комнаты в Энгоми, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Энгоми, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Вилла с собственным бассейном, готовая к заселению, построенная на участке площадью 479 м2 в…
$651,352
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Вилла в Агридаки, Северный Кипр
Вилла
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
$541,185
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
$239,324
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
$263,377
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Таунхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Таунхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Таунхаус с тремя спальнями 125 м2 с просторной террасой 43 м2 и собственным садом в 900 метр…
$222,973
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Вилла в Энгоми, Северный Кипр
Вилла
Энгоми, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
$322,565
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Вилла в Богази, Северный Кипр
Вилла
Богази, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
$248,260
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
$443,772
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Вилла в Василия, Северный Кипр
Вилла
Василия, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
$144,196
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Вилла 4 комнаты в Кирения, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Кирения, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Вилла с 3 спальнями и солнечными батареями на продажу в регионе Кирения Алсанджак, в 5 минут…
$457,829
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
$318,698
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Особняк 4 спальни в Беллапаис, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Беллапаис, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
$300,538
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Вилла 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 381 м²
Количество этажей 2
Cliffside Villas с захватывающим видом на море Блок A, вилла 4+1 567 м2 с бассейном 40 м2…
$1,53 млн
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Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
$264,459
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 480 м²
$180,395
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Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
$423,327
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Типы недвижимости на Северном Кипре

виллы
особняки
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости на Северном Кипре

с гаражом
с садом
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с видом на море
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