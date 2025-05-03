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Дома с садом на Северном Кипре

Фамагуста
5
Кирения
43
Girne Belediyesi
192
Catalkoy Esentepe Belediyesi
87
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154 объекта найдено
Вилла в Энгоми, Северный Кипр
Вилла
Энгоми, Северный Кипр
Количество спален 3
Площадь 235 м²
$157,481
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Бунгало в Василия, Северный Кипр
Бунгало
Василия, Северный Кипр
Количество спален 3
Площадь 120 м²
$150,329
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Бунгало в Karavas, Северный Кипр
Бунгало
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
$318,698
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Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
$227,298
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Вилла 4 комнаты в Энгоми, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Энгоми, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Количество этажей 1
Вилла с собственным бассейном, готовая к заселению, построенная на участке площадью 479 м2 в…
$489,126
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Особняк 3 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Особняк 3 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
$198,435
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
$204,448
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Дуплекс 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Дуплекс 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2
Представляем Вашему вниманию новый, масштабный проект в Эсентепе на Северном Кипре, который …
Цена по запросу
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Вилла в Казафани, Северный Кипр
Вилла
Казафани, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
$299,456
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Бунгало в Василия, Северный Кипр
Бунгало
Василия, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
$162,356
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Бунгало 4 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Продается 3-ёх комнатная вилла 390м2 с частным бассейном в 400м от моря !    🌊 Уникальная …
$571,946
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Дуплекс 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Продажа от собственника Sea Terra Reserve 3+1 Северный Кипр Татлису; 100 кв + 20 кв терра…
$139,062
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
$463,014
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Особняк 4 спальни в Василия, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Василия, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
$252,553
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Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
$252,553
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Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
$239,324
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Вилла в Агридаки, Северный Кипр
Вилла
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
$541,185
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Дуплекс 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Дуплекс 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Представляем вам новый жилой комплекс в районе Эсентепе. Проект расположился на озелененной …
Цена по запросу
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Вилла в Термея, Северный Кипр
Вилла
Термея, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
$354,777
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
$239,324
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
$263,377
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Вилла в Кирения, Северный Кипр
Вилла
Кирения, Северный Кипр
Площадь 200 м²
Представляем уникальный проект, воплощение современного стиля жизни и исключительного комфор…
$504,346
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Hayat
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Вилла в Василия, Северный Кипр
Вилла
Василия, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
$715,567
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Вилла в Энгоми, Северный Кипр
Вилла
Энгоми, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
$322,565
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Вилла в Богази, Северный Кипр
Вилла
Богази, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
$248,260
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
$270,593
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Вилла в Казафани, Северный Кипр
Вилла
Казафани, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
$360,670
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
$443,772
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Вилла в Василия, Северный Кипр
Вилла
Василия, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
$144,196
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 324 м²
Этаж 2
Мы рады представить вашему вниманию роскошный комплекс из 29 вилл на первой береговой линии,…
Цена по запросу
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Типы недвижимости на Северном Кипре

виллы
особняки
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости на Северном Кипре

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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