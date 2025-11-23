Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Tatlisu Belediyesi
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Tatlisu Belediyesi, Северный Кипр

Аканту
8
8 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Дом 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Discover Habitat: The Perfect Geographical Crossroads. Experience the unique concept of a Re…
$427,548
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дуплекс 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Продажа от собственника Sea Terra Reserve 3+1 Северный Кипр Татлису; 100 кв + 20 кв терра…
$139,062
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 381 м²
Количество этажей 2
Cliffside Villas с захватывающим видом на море Блок A, вилла 4+1 567 м2 с бассейном 40 м2…
$1,53 млн
Оставить заявку
AdriastarAdriastar
Таунхаус в Аканту, Северный Кипр
Таунхаус
Аканту, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Общая площадь проекта - 133.800 м2. Он расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудован…
$273,758
Оставить заявку
Таунхаус в Аканту, Северный Кипр
Таунхаус
Аканту, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Прекрасный таунхаус с двумя спальнями и тремя современными санузлами, расположенный в живопи…
$296,738
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Таунхаус 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Лофт 1+1 Описание: Уникальный лофт площадью 60 м² с балконом (6 м²) для завтраков и прос…
$209,065
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
MIPIFMIPIF
Таунхаус 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Количество этажей 3
Таунхаус в живописной местности ТРСК. Ключи в декабре 2025. 2 спальни 3 санузла, террасы на …
$311,618
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Вилла 5 комнат в Аканту, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 567 м²
Количество этажей 3
Cliffside Villas с захватывающим видом на море Блок A, вилла 4+1 567 м2 с бассейном 40 м2…
$2,80 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Tatlisu Belediyesi

таунхаусы

Параметры недвижимости в Tatlisu Belediyesi, Северный Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти