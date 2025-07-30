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Дома в Yenibogazici Belediyesi, Северный Кипр

Агиос Сергиос
4
Лимния
3
7 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Дом 4 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Сдвоенная вилла с камином и террасой на крыше в Енибогазичи на Северном Кипре Вилла находитс…
$423,365
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Вилла 4 комнаты в Лимния, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Лимния, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 311 м²
О проекте: Magnolia Residence — прибрежный жилой комплекс в Искеле, Северный Кипр, всего в …
$564,436
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Вилла 4 комнаты в Лимния, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Лимния, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
О проекте: Sprada Villas — это умный жилой комплекс в Йени Богазичи, Северный Кипр, всего в…
$538,595
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TekceTekce
Таунхаус 5 комнат в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Таунхаус 5 комнат
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Количество этажей 3
Танхаус в 3 этажа, большая гостинная объединенная с кухней, 3 спальни, 2 санузла, терраса…
$290,632
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Вилла 6 комнат в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Majestic Villas – воплощение роскоши и элегантности на Северном Кипре Добро пожаловать в …
$594,251
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Вилла 5 комнат в Лимния, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Лимния, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 384 м²
О проекте: Magnolia Residence — прибрежный жилой комплекс в Искеле, Северный Кипр, всего в …
$673,243
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Вилла в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
$175,107
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Типы недвижимости в Yenibogazici Belediyesi

виллы

Параметры недвижимости в Yenibogazici Belediyesi, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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