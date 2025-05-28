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Дома с бассейном на Северном Кипре

Фамагуста
3
Кирения
37
Girne Belediyesi
177
Catalkoy Esentepe Belediyesi
77
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71 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Площадь 280 м²
$774,415
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Вилла в Северный Кипр
Вилла
Северный Кипр
Площадь 150 м²
Новый комплекс комфортабельных вилл с прямым видом на Средиземное море, расположен в районе …
$963,311
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Площадь 377 м²
Этот удивительный проект имеет идеальное расположение прямо у моря и всего в нескольких кило…
$962,121
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Вилла 4 комнаты в Богази, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Ваш уютный дом мечты в живописном Боазе! Представляем уникальный проект из трёх частных в…
$440,424
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Вилла в Казафани, Северный Кипр
Вилла
Казафани, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
$270,472
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Вилла 5 комнат в Беллапаис, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Беллапаис, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 354 м²
·  Проект, расположен на большом участке земли, интегрированном в историческую текстуру райо…
$751,646
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Вилла 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Этаж 2
Представляем уникальный проект вилл 3+1, который строится в окружении моря, гор и вековых ол…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Кирения, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Кирения, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Виллы планировкой 4+1 и 4+2 с собственным бассейном. О строительстве: …
$706,603
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Вилла в Клепини, Северный Кипр
Вилла
Клепини, Северный Кипр
Площадь 445 м²
Приветствуем вас в эксклюзивном комплексе вилл в самом сердце прекрасного района Арапкой, гд…
$1,20 млн
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Вилла в Северный Кипр
Вилла
Северный Кипр
Площадь 200 м²
Комплекс вилл — это воплощение роскоши и гармонии с природой, где Средиземное море встречает…
$2,05 млн
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Вилла в Северный Кипр
Вилла
Северный Кипр
Площадь 256 м²
Комплекс вилл представляет собой уникальный проект, находящийся всего в нескольких шагах от …
$662,276
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Особняк 4 спальни в Беллапаис, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Беллапаис, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
$282,619
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Дуплекс 1 спальня в Айос Илиас, Северный Кипр
Дуплекс 1 спальня
Айос Илиас, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Этаж 4/7
Кампания 1 — Гарантия аренды ● Процесс кампании o Действует до 31 декабря 2024 года или пока…
$199,738
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Дуплекс 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Дуплекс 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1
В продажу вышел новый проект жилого комплекса в популярном районе Искеле. Комплекс с клубной…
Цена по запросу
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Вилла в Северный Кипр
Вилла
Северный Кипр
Площадь 127 м²
Виллы в жилом комплексе в районе Богаз. Мили золотых песков, уединенные бухты и защищенные з…
$415,247
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Особняк 3 спальни в Karavas, Северный Кипр
Особняк 3 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
$204,448
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Особняк в Тримити, Северный Кипр
Особняк
Тримити, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
$330,724
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Вилла в Кирения, Северный Кипр
Вилла
Кирения, Северный Кипр
Площадь 360 м²
Этот потрясающий комплекс состоит из ряда просторных вилл, каждая из которых может похвастат…
$596,048
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Дуплекс 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Дуплекс 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2
Представляем Вашему вниманию новый, масштабный проект в Эсентепе на Северном Кипре, который …
Цена по запросу
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Вилла в Северный Кипр
Вилла
Северный Кипр
Площадь 210 м²
В рамках концепции “здоровье, благополучие  и антивозрастные программы, или вечная молодость…
$144,496
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Вилла 5 комнат в Кирения, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Кирения, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Уникальный проект частных вилл класса премиум на живописном острове Северн…
$778,932
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Особняк 4 спальни в Беллапаис, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Беллапаис, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
$571,251
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Вилла 3 комнаты в Мирту, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Мирту, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 266 м²
Этаж 1
Новый проект вилл будет располагаться на первой береговой линии в г. Лапта (Северный Кипр). …
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Кирения, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Кирения, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Виллы и таунхаусы в уникальном жилом комплексе на острове Северный Кипр. …
$528,561
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Дом 4 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Дом 4 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Three-storey detached house located at Ayios Dometios area . The ground floor comprises of a…
$787,233
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Особняк 3 спальни в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Особняк 3 спальни
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
$541,185
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Вилла 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Характеристики виллы Площадь участка 850 м2 - достаточно для создания своего сада или …
$339,756
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Дуплекс 2 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Дуплекс 2 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1
Новый проект на этапе строительства в районе Бахчели. Проект имеет историческое значение, та…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Энгоми, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Энгоми, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Количество этажей 1
Вилла с собственным бассейном, готовая к заселению, построенная на участке площадью 479 м2 в…
$489,126
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Вилла 4 комнаты в Кирения, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Кирения, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Этаж 1/10
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 3+1 премиум класса на Северном Кипре. …
$504,080
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Типы недвижимости на Северном Кипре

виллы
особняки
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости на Северном Кипре

с гаражом
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с террасой
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с видом на море
с полем для гольфа
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