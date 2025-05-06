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Долгосрочная аренда домов в Австрии

2 объекта найдено
Вилла 10 комнат в Баден, Австрия
Вилла 10 комнат
Баден, Австрия
Число комнат 10
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Вилла с садом под штаб-квартиру компании или резиденцию посольства Эта красивая вилла с сад…
$14,670
в месяц
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Дом 6 комнат в Харт-Грац, Австрия
Дом 6 комнат
Харт-Грац, Австрия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
В прекрасном месте вы найдете этот полуотдельный дом, окруженный рядом с медицинскими учрежд…
$2,491
в месяц
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Realting.com
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