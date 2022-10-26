Кто скупает недвижимость в Греции и с какой целью
Треть недвижимости на рынке Греции иностранцам. Их главная мотивация — получение «золотой визы». Об этом в своем отчете пишет местная газета Ekathimerini.
Чаще всего, получить золотую визу через недвижимость стремятся инвесторы из Китая, Турции, Ливана, Египта. При этом, с целью соответствовать минимальному инвестиционному порогу в 250,000 евро, большинство покупателей приобретают объекты по двойной или даже тройной цене.
А после недавнего заявления премьер-министра Греции, спрос на греческую программу вырос еще больше — на 290%. Дело том, что премьер Кириакос Мицотакис анонсировал увеличение минимальной суммы инвестиций для получения этой визы — вскоре она будет составлять уже не 250,000 евро, а 500,000. Таким образом, власти хотят сделать недвижимость более доступной для самих греков. Однако как это на самом деле повлияет на рынок, пока неясно.
Стоит отметить, что спросом пользуется не только греческая программа «Золотая виза»: среди других популярных направлений, предлагающих ВНЖ за инвестиции — , , и .