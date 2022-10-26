Кто скупает недвижимость в Греции и с какой целью

Треть недвижимости на рынке Греции принадлежит иностранцам. Их главная мотивация — получение «золотой визы». Об этом в своем отчете пишет местная газета Ekathimerini.

Чаще всего, получить золотую визу через недвижимость стремятся инвесторы из Китая, Турции, Ливана, Египта. При этом, с целью соответствовать минимальному инвестиционному порогу в 250,000 евро, большинство покупателей приобретают объекты по двойной или даже тройной цене.

А после недавнего заявления премьер-министра Греции, спрос на греческую программу «Золотая виза» вырос еще больше — на 290%. Дело том, что премьер Кириакос Мицотакис анонсировал увеличение минимальной суммы инвестиций для получения этой визы — вскоре она будет составлять уже не 250,000 евро, а 500,000. Таким образом, власти хотят сделать недвижимость более доступной для самих греков. Однако как это на самом деле повлияет на рынок, пока неясно.