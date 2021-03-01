ВНЖ в США через инвестиции: все об особенностях программы EB-5

Программа EB-5 — одна из старейших программ инвестиционной иммиграции в США, действует с 1990 года. По этой программе в страну переехали десятки тысяч семей со всего мира. Минимальная сумма инвестиций по программе в настоящий момент составляет 900 тыс. долларов.

Подробно об этом рассказал Сергей Филатов, основатель компании World Property Invest.

Что дает американский ВНЖ?

ВНЖ США (иначе Green Card) дает возможность:

проживать на территории страны,

трудоустраиваться,

вести бизнес,

обучать детей в школах на бесплатной основе,

получать образование в государственных университетах по сниженной стоимости.

После пяти лет проживания в США обладатель ВНЖ может подавать документы на получение американского гражданства.

Студенты, обучающиеся в США, при наличии Green Card могут трудоустраиваться на правах резидента. Это, в свою очередь, предоставляет широкий выбор работодателей и позволяет рассчитывать на более высокую заработную плату.

Важно помнить о том, что наличие Зеленой Карты предполагает проживание в США более 6 месяцев в году и уплату подоходных налогов (от доходов, полученных по всему миру). Поэтому инвестиционная программа подходит тем, кто планирует переезд в США на постоянное проживание или с целью оформления Green Card только на детей.

Куда можно инвестировать денежные средства?

Существует два варианта для инвестиций:

в собственный бизнес (при условии, что будет создано не менее 10 рабочих мест);

в проект Регионального Центра.

Свыше 90% заявителей отдают предпочтение второму варианту. На данный момент функционирует более 800 Региональных Центров. Они представляют собой коммерческие организации, которые на основании лицензии от правительства штата помогают инвесторам принимать участие в программе EB-5, т. е. предлагают проекты и подготавливают все необходимые документы.

Среди таких проектов — инвестирование в сферу строительства жилой и коммерческой недвижимости: апартаменты, дома, жилые помещения под сдачу в аренду, склады, офисы, а также объекты промышленной инфраструктуры. При этом капитал ЕВ-5 составляет только 20-30% финансирования объекта. Основная сумма — это банковский кредит (50-60%) и личные средства компании-застройщика (20-30%).

В качестве примеров можно привести 3 интересных варианта для инвестирования, которые могут быть полностью реализованы за 1 месяц:

Расширение мощностей терминала по транспортировке и хранению нефтепродуктов в штате Техас. Крупный Региональный Центр с впечатляющей статистикой возврата денежных средств по программе ЕВ-5. Заемщик, акции которого котируются на фондовой бирже. Небольшая доля капитала ЕВ-5. Строительство складского помещения в штате Мичиган. Региональный Центр зарекомендовал себя как надежный застройщик, специализирующийся на строительстве и эксплуатации складов. Строительство жилого дома для сдачи в аренду в Вашингтоне. Региональный Центр с успешной реализацией проектов по программе ЕВ-5. Надежный застройщик. Более высокая доходность по сравнению со стандартными проектами программы.

Сколько длятся процессы оформления ВНЖ и гражданства?

В настоящее время получить Green Card можно в течение 2-3 лет с начала инвестирования и подачи документов. Для оформления гражданства и паспорта США потребуется 5-7 лет. Однако ожидается, что в ближайшее время сроки будут существенно сокращены.

Требования к инвесторам

Кандидаты должны предоставить справку об отсутствии судимости и доказать законность происхождения денежных средств. Требования к национальности, рабочему стажу, знанию языка и образованию не предъявляются.

Какие существуют риски?

Правительство США не дает никаких гарантий по программе и не исключает наличие финансовых рисков. С учетом требований самой программы и сложившейся практики очень важно выбрать правильный Региональный Центр, застройщика и сам проект. К слову, наша компания путем проведения профессиональной экспертизы помогает в решении этих вопросов.

В случае если иммиграционная служба по какой-либо причине отказывает в выдаче визы, средства возвращаются инвестору в полном объеме (этот пункт прописан в договоре). Однако процесс возврата средств может занять от 6 до 12 месяцев.

Если же сам инвестор решил отказаться от участия в программе, ему потребуется подыскать на своем место другого кандидата для того, чтобы заместить капитал. При этом средства могут быть заморожены на 5-7 лет, пока не закончатся сроки инвестирования.