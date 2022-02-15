Купить квартиру в Турции уже давно стало почти традицией для начинающих инвесторов. Но как выбрать объект недвижимости на быстро растущем рынке? Как найти именно свой, наиболее выгодный вариант и на что ориентироваться? Генеральный директор АН Zera Homes Dogan рассказал журналисту Realting.com о ситуации на рынке и подобрал 6 наиболее выгодных вариантов квартир сейчас.

Цены на недвижимость в Турции растут. Почему?

Все вокруг трубят о небывалом росте спроса на недвижимость, и это касается не только турецкого рынка, но и мирового. В более чем 150 городах мира стоимость «квадрата» растет такими быстрыми темпами, которых не было уже 17 лет.

Рост стоимости квадратного метра в Турции связан со множеством факторов. Здесь и рост стоимости строительства и рабочей силы, и нестабильность национальной валюты, которая наблюдается в последнее время, и пандемия, которая внесла свои акценты в инвестирование для обычных людей. Здесь же стоит упомянуть подогреваемый интерес покупателей к недвижимости на морском побережье, а здесь Турция предоставляет широчайший выбор.

Возвращаясь к «сухим» цифрам — по данным Национального статистического комитета, в декабре 2021 года индекс стоимости строительства увеличился на 17,27% по сравнению с предыдущим месяцем и увеличился на 70,63% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Вы только представьте — стоимость строительства по сравнению с предыдущим годом выросла больше, чем на 70%. Вкупе с повышенным спросом на недвижимость, конечно, выросла и стоимость «квадрата». При этом, по исследованиям Knight Frank LLP в IV квартале 2021 года турецкий город Измир стал центром самого большого роста цен на недвижимость по сравнению со 150 городами по всему миру — рост стоимости «квадрата» в Измире составил 34,8%.

Конечно, на рост стоимости жилья оказало влияние и снижение ипотечных ставок для местного населения. К слову, граждане Турции чаще всего предпочитают приобретать жилье на вторичном рынке — доля продаж на первичном рынке обычно составляет не более 35% от всего количества сделок.

Иностранцы в прошлом году покупали недвижимость в Турции очень активно. Несмотря на то, что процентная ставка по ипотеке для иностранцев несколько ниже, чем для турков, количество иностранных покупателей за 2021 выросло на 39%.

Однако, на мой взгляд, не все не так однозначно. Согласно официальной статистике , в 2021 году в Турции было продано 1,491,856 домов, и это на 0,5% меньше, чем было продано в 2020 году. Однако, если мы возьмем за отчетный период не весь год, а только декабрь, то станет очевидной тенденция роста спроса на недвижимость: в декабре 2021 года в Турции было продано 226,503 дома, что на 113,7% больше, чем в декабре 2020 года.

Самыми популярными у покупателей стали такие города, как Стамбул (39,026 проданных домов), Анкара (21,481 проданных домов), Измир (13,386 проданных домов). Провинциями с наименьшим количеством продаж стали Хаккари, Ардахан и Байбурт.

При этом конкретную стоимость «квадрата» жилья в Турции назвать очень сложно — все зависит от города, расположения комплекса и качества строительства. Именно поэтому стоимость «квадрата» может начинаться от €500 и достигать €6000. Покупателю в таких условиях довольно сложно сориентироваться и выбрать наиболее выгодный объект недвижимости — нужно обращаться за помощью к профессионалам. Агентство недвижимости Zera Homes работает на рынке недвижимости уже много лет и знает всё о выгодных и качественных объектах недвижимости в Турции.

Рынок недвижимости Турции — это не только иностранные инвесторы

В наше агентство недвижимости регулярно обращаются за помощью не только иностранные инвесторы, но и местные жители. В культуре Турции всегда одним из самых популярных способов инвестирования была покупка недвижимости. Сейчас, на растущем рынке, спрос на недвижимость у местного населения не снизился, а, наоборот, вырос.

Но даже местные покупатели не всегда чувствуют, какой именно объект недвижимости выбрать. Поэтому вот несколько советов для будущих инвесторов в недвижимость:

Обратитесь за помощью к профессионалам рынка недвижимости, которые работают на рынке уже много лет и успели заслужить хорошую репутацию. Не забудьте проверить документы и все разрешения у агентства на осуществление риэлторской деятельности. Будьте осторожны с компаниями, которые обещают самые низкие цены. Это касается и застройщиков, и агентств недвижимости. Здесь чудес не бывает: все, что стоит дешево, как правило, низкого качества. Если вы уже определились с объектом недвижимости, который хотите купить, изучите всю информацию о местности, в которой он находится. Бывают ситуации, когда стоимость квартир в одном и том же городе, буквально в паре километров друг от друга очень сильно отличаются. Если есть возможность, постарайтесь узнать историю вашего комплекса у вашего эксперта по недвижимости — здесь особенно важно задавать специалисту правильные вопросы. Эта информация поможет вам выгодно вложить средства. Выгодно купить квартиру или дом в Турции можно и удаленно, даже не приезжая в страну. Риэлторы агентства недвижимости Zera Homes множество раз уже проводили такие сделки, и все наши покупатели остались довольны своим выбором.

Самые выгодные квартиры в Турции от Zera Homes

Купить квартиру или дом в Турции легко — достаточно обратить за помощью к профессионалам своего дела — риэлторам агентства недвижимости Zera Homes. Для читателей Realting.com они сделали подборку самых выгодных квартир в Турции — выбирайте и оставляйте свою заявку на понравившийся объект.