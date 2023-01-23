Стоимость жилья в Турции за последний год выросла, как минимум в 2 раза, а количество проданного жилья иностранцам бьет все рекорды. При этом у местного населения все меньше и меньше шансов купить собственное жилье, и власти вводят различные ограничения, чтобы как-то стабилизировать ситуацию. Именно поэтому Председатель Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу предложил полностью запретить продажу недвижимости иностранцам до тех пор, пока цены не стабилизируются.

Председатель Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу, который заявлял, что он является кандидатом в президенты от «Шести столов» на выборах 2023 года, добавил к своим предвыборным обещаниям еще одно. Кемаль Кылычдароглу, который возлагает на правительство ответственность за слишком высокие цены на рынке жилья в Турции в последние годы, заявил, что, если они придут к власти, он запретит продажу жилья иностранцам на 5 лет.

Лидер НРП Кылычдароглу также уточнил в своем аккаунте в соцсетях, что запрет не будет снят до тех пор, пока на рынке не будет достигнут баланс цен: «Наши люди мечтают иметь дом. Арендная плата становится все выше и выше. Наших граждан преследуют на родине. Через 6 месяцев мы введем запрет на продажу резиденций иностранцам сроком на пять лет. Запрет не будет снят, пока не будет установлен ценовой баланс. Приоритет — наш собственный народ».

Для справки: По данным Турецкого института статистики (TÜİK), продажи жилья иностранцам выросли на 15,2% в 2022 году по сравнению с предыдущим годом. Количество проданных объектов недвижимости иностранцам — 67,490, это 4,5% от всех продаж жилья. Стамбул стал самым популярным городом в этом рейтинге с 24,953 продажами в 2022 году. Анталия была на втором месте с 21,860 продаж. За Антальей последовал Мерсин с 4,316 продаж.

Чаще всего недвижимость в Турции в 2022 году покупали россияне (16,312 сделок). На втором месте — граждане Ирана (8,223 сделок) и граждане Ирака (6,241 сделок).

Средняя стоимость «квадрата» в стране выросла более, чем в 2 раза и составила $700.