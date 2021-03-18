С 15 марта 2021 года, чтобы приехать на отдых, по личным, служебным делам в Турцию, необходимо предварительно на сайте турецкого Министерства здравоохранения заполнить в электронном виде специальную анкету.

Новые требования для въезжающих в Турцию вступили в законную силу с 15 марта текущего года. Теперь заполнять уже привычную для всех въезжающих в Турцию бумажную анкету не придется. Исключение — только для рейсов, осуществляющих транзитные перелеты. Их пассажирам, находясь на борту авиалайнера, по-прежнему придется вносить все необходимые сведения в анкету в бумажном варианте, как следует из сообщения новостного агентства «АТОР».

В чем заключаются новые правила:

За 72 часа до прибытия в страну необходимо внести о себе сведения в специальную электронную форму на сайте Минздрава страны. Система потребует указать действующий номер мобильного телефона. По окончании процедуры, программа выдаст гостю страны индивидуальный HES-код, который понадобится при передвижении внутри Турции, при вселении в отели и посещении разных мероприятий, а также целого ряда объектов.

Заполненную анкету следует самостоятельно распечатать для дальнейшего предъявления в аэропорту страны вылета.

Перед посадкой необходимо будет предъявить уполномоченному сотруднику аэропорта анкету в распечатанном либо сохраненном на электронном носителе виде. Без данной формы посадка станет с 15 марта просто невозможна.

Кроме того, напоминаем всем, кто собирается в отпуск или по делам в Турцию, для въезда в страну нужно еще предъявить PCR-тест с отрицательным результатом. Причем существуют определенные требования к оформлению справки.

И в заключении, в качестве приятной новости для туристов, готовящихся посетить турецкий берег. На популярных курортах страны полным ходом открываются многочисленные кафе и рестораны, ранее прекратившие свою деятельность по причине введенных правительством карантинных мер.