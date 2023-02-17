За въезд в Таиланд скоро придется платить. Точные сроки и подробности — далее.

Власти Таиланда будут взимать деньги за въезд с туристов. Планируется начать это делать уже в июне 2023 года.

Сколько нужно будет платить за въезд в Таиланд? В случае с авиаперелетами — 300 бат (около $8,6); для въезжающих по морю или по земле сумма будет вдвое меньше (150 бат).

Как будут взимать деньги? Сумму пошлины будут добавлять к стоимости авиабилетов, а вот какой метод будет в ходу при въезде по суше пока до конца неясно.

Стоит отметить, что страна уже давно хотела принять такие меры, но ввиду пандемии, эти планы откладывались. А сейчас, благодаря возобновившемуся туристическому буму, власти все же решились реализовать задуманное. И заодно подзаработать.

Правительство Таиланда рассчитывает на прибавление к бюджету около 3,9 млрд бат (речь про нынешний год). Часть средств направят на развитие местных достопримечательностей, часть — на покрытие медстраховок и страховок от несчастных случаев для туристов во время их нахождения в стране.