ВНЖ и Турецкий паспорт. Зачем, кому и как?

«Зачем вообще паспорт Турции?», «как узнать и учесть все нюансы и детали?», «правда ли, что кадастровую стоимость нельзя узнать заранее?» — эти и многие другие вопросы задают специалистам компании Zera Homes чаще всего. Именно поэтому эксперты этой компании решили собрать всю самую актуальную информацию на тему получения ВНЖ Турции. Последние новости и все нюансы получения паспорта или ВНЖ — в нашей статье.

Действительно, получение паспорта через покупку жилья — довольно специфическая услуга, которая нужна не всем. Особой популярностью она пользуется среди граждан Среднеазиатских стран и стран Ближнего востока.

Зачем нужен турецкий паспорт?

Когда паспорт своей страны становится обременением и жизненно необходимо получить другой. Когда второй паспорт нужен при смене налогового резидентства или из-за других факторов финансовой сферы. Для путешествий. 110 стран предоставляют гражданам Турции либо безвизовый въезд, либо выдают визу по облегченной схеме по прилету. Европа: турецкие граждане могут получить визу типа С-2 на 5 лет — она позволяет находиться в странах шенгена 90 дней в течение 6 месяцев. Что по налогам? Нельзя сказать, что Турция привлекательна в плане низких процентов по налогам, однако есть приятные бонусы. Например, налог на дивиденды составляет 10% и оплачивается лишь половина от поступлений. Дальнейшая миграция, например, в США. Да, вы не ослышались, многие получают паспорт Турции, чтобы потом по упрощенной системе открыть визу Е-2 в США и переехать туда на ПМЖ, имея при этом недвижимость на море, которая обеспечивает пассивный доход.

Итак, вопрос «зачем нужен турецкий паспорт» считаем закрытым. Каждый из этих пунктов требует дальнейшего рассмотрения и индивидуального подхода, т.к. смена гражданства — непростая процедура. Это должно быть исключительно личным решением, основанным на ваших потребностях и целях.

В чем может быть подвох?

Правда ли может оказаться так, что по кадастровой стоимости ваша покупка не подходит на получение паспорта? Да, правда. К сожалению, недобросовестные агентства недвижимости создали прецедент мошенничества, и теперь доверие покупателей подорвано. Ниже основные причины, по которым что-то может пойти не так:

Неправильно проведен платеж. Мы подробно объясняем, как именно нужно произвести оплату, чтобы претендовать на паспорт Турции в дальнейшем. Наши «коллеги» говорят покупателям, что нужно купить одну очень дорогую виллу или квартиру стоимостью 600 000$. Но это неправда. Купив одну дорогую виллу или квартиру, вы лишаете себя пассивного дохода. Да-да, смотрите. Необходимая сумма инвестиций в недвижимость — 400 000$ по кадастру. На эту сумму вы можете купить 3 квартиры в Турции: в одной жить, другие сдавать — тем самым обеспечите себя и гражданством, и жильем, и доходом. Кадастровая стоимость. Тот самый вопрос, на котором происходило больше всего разочарований. Покупателям сообщали итоговую сумму по кадастру... при получении тапу, тогда, когда сделка уже завершена.

Конечно, это сильно подрывает доверие клиентов. Ведь они покупали недвижимость только с одной целью, а когда она не достигнута, люди чувствуют себя обманутыми. Как мы решаем этот вопрос?

Что нужно, чтобы получить паспорт Турции за инвестиции?

Итак, пошаговая схема получения паспорта Турции на основании инвестиций в недвижимость:

Сообщите нам о намерении получить паспорт. Многие упускают этот момент, и очень зря. Нам важно знать, зачем именно вам нужна квартира. Это не праздный интерес! Так мы сможем создать предложение, которое подойдет под ваши цели и задачи.

Подготовьте документы. Мы предоставим список документов, оригиналы которых необходимо будет получить перед сделкой. Переводом, заявлениями, заполнением форм и так далее занимается наше агентство.

Обеспечить чистоту сделки. Для получения паспорта необходимо осуществить перевод по определенным правилам. Одно из них — подтверждение происхождения денежных средств: что это, как его сделать, что потребуется — всю информацию вам предоставит наш менеджер.

Оформление ВНЖ и гражданства — это происходит после покупки недвижимости. Всю работу по этим процессам работу также мы можем взять на себя.

Обратите внимание, мы специально не пишем точный список документов, т.к. он может измениться. Для этого наши специалисты следят за обновлениями и смогут предоставить информацию, актуальную на момент вашего обращения.

Какие новые правила на получение долгосрочного ВНЖ при покупке квартиры?

Если сумма инвестиций менее 400 000$, но более 75 000$, вы можете претендовать на получение длительного ВНЖ. Какие нюансы вам нужно знать:

75 000$ — сумма не по кадастровой, а по экспертной оценке. Мы узнаем ее заранее, если вы сообщили нам о своем намерении получить ВНЖ в Турции.

Вам нужно выбрать район с открытой квотой на ВНЖ. Информация меняется очень быстро, скажите менеджеру о ваших планах, и вам подберут только те районы, которые вам подходят по запросу.

Какие документы нужны для получения вида на жительство после покупки квартиры?

Обратите внимание, что туристический ВНЖ (6 месяцев) и долгосрочный ВНЖ (1 год) имеют важные отличия в правах. Например, претендовать на получение гражданства через 5 лет могут те, у кого был длительный ВНЖ, который выдается владельцам недвижимости. Держатели туристического ВНЖ не могут подавать на гражданство даже, если они продлевали его более 5 лет.

Список документов на туристический и долгосрочный примерно одинаков:

Заполненная на сайте миграционной службы и распечатанная анкета Медицинская страховка (оформленная на 1 или 2 года, зависит на какой срок планируете подавать на ВНЖ) 4 фотографии Тапу и его копия Индивидуальный номер налогоплательщика и его копия (оформляется в налоговой службе) Загранпаспорт и копия первой страницы Подтверждение платёжеспособности Квитанция об оплате государственной пошлины (оплачивается в налоговой службе) Уже имеющийся икамет и его копия (если вы подаете заявку на продление)

Как видите, никаких особенных документов от вас не потребуется. Вы можете заняться получением ВНЖ сами, а можете обратиться к нам за данной услугой после оформления договора купли-продажи недвижимости. Для этого вам нужно будет оформить доверенность на нашего специалиста и ожидать ваш готовый ВНЖ, который привезут прямо к вам домой, в вашу новую квартиру.

Компания Zera Homes от души желает жить там, где вам хочется, ведь покупая квартиру, вы получаете не только недвижимость, но и атмосферу вокруг нее. В нашем случае — это запах жасмина весной, теплое море летом, свежие овощи и фрукты круглый год и незабываемые зимние прогулки по длинному пляжу в лучах средиземноморского солнца.

По всем вопросам о недвижимости в Алании и Мерсине вы можете связаться с нашими менеджерами.

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