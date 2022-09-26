Махмутлар центр, Турция

от € 175,000

38 м² 1 квартира

Сдача в: 2021

Новые апартаменты в Махмутларе на любой вкус, с отличной локацией, по очень привлекательным ценам. Махмутлар пользуется все большей популярностью у иностранных покупателей турецкой недвижимости, тех кто намерен жить комфортно, но в то же время вдали от городской суеты и бешеного трафика. Хотим Вам представить наш новый, отличный проект в центре района Махмутлар в элитном жилом комплексе Zera Panorama 2, расположенный в прекрасном живописном месте, всего в 450 метрах от Средиземного моря. Высокое качество строительства и отделки, шикарная современная инфраструктура комплекса, в доступности все городские удобства для комфортной жизни и отдыха, большое количество магазинов и супермаркетов, кафе и ресторанов, зелёных парков, фонтанов и детских площадок.

Недалеко находится почта, банки, школа, больница, два раза в неделю приезжает большой базар, с очень низкими ценами, но высочайшим качеством фермерской продукции. Имеется так же центр русской культуры, где вы и ваши дети найдут себе занятия по интересам. А шикарная набережная Махмутлара, заслуженно пользуется любовью и популярностью у всех жителей и гостей курорта.

Сейчас у вас есть уникальная возможность приобрести квартиру вашей мечты в Турции, в рассрочку на 12 месяцев, оплатив первоначальный взнос - всего 30% от стоимости квартиры, а остальные взносы, делать в течение 12 месяцев. Дата начала строительства комплекса 01.07.2020, а дата окончания 01.08.2021.

Шикарный проект Zera Panorama 2, будет состоять из одного 5-ти этажного здания и занимать территорию 650 кв.м. В доме будут находиться в общей сложности 21 квартир различного метража и планировки на любой вкус. Предлагаются апартаменты с различными планировками, площадью от 37,5 кв. метров до 161 кв.метров.

Уютные квартиры 1+1: от 37,5 кв.м до 63 кв.м.

Просторные квартиры 2+1: от 87 кв.м до 126 кв.м.

Шикарные дуплексы 2+1: от 87 кв.м до 111 кв.м.

Дуплексы 3+1: от 117 кв.м до 161 кв.м.

Все апартаменты располагают кухней открытого плана, совмещённой с гостиной, спальнями от одной и до трёх, в зависимости от метража, санузлом или несколькими, балконами и террасами. И будут оснащены всем необходимым оборудованием, самого высокого качества. В кухонной зоне будут установлены высококачественные гарнитуры, с поверхностью из натурального камня, установлена вся самая современная сантехника, в санузлах душевые кабины и зеркала, а так же водонагреватель. Оригинальные подвесные потолки и точечные светильники, будут смонтированы во всех квартирах комплекса. Полы во всех квартирах будут выполнены из натуральных материалов, гранитной и керамической плитки, а так же ламината. Панорамные окна пвх с двойным остеклением, стальные входные двери, стильные межкомнатные, т.е в стоимость входит полная чистовая отделка и описанное оснащение квартиры. Из всех квартир с просторных балконов и террас, открываются красивые виды на горы, море и окрестности.

Будущим владельцам, останется только выбрать текстиль, мебель и предметы домашней утвари. А в этом вам могут помочь менеджеры по постпродажному сервису нашей компании. А так же, помочь заказать трансфер из аэропорта и в аэропорт, застраховать вашу квартиру и вас, оформить вам медицинскую страховку. https://www.zerahomes.com/ru/uslugi

Отдельно стоит описать инфраструктуру комплекса. Здесь всё создано для вашего комфорта, безопасности и удовольствия. На зелёной ухоженной территории расположен большой плавательный бассейн с зонтиками и шезлонгами, детский бассейн, зона барбекю и отдыха. В здании комплекса будет расположен фитнес-зал, а так же сауна.

Поторопитесь приобрести эти апартаменты в Турции, по самым низким ценам, на этапе строительства, а наша компания с удовольствием вам в этом поможет. Вы останетесь довольны выбором.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, мы в любое время к Вашим услугам!

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