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Zera Homes

Турция, Kestel Mahallesi Isa KUCULMEZ Cad. No:52 / A-B ALANYA / ANTALYA 07450
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Zera Homes
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2012
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.zerahomes.com
О застройщике

Наша компания «Zera Homes» - занимает одно из лидирующих позиций на рынке недвижимости города Алании, является лицензированным агентством недвижимости, а так же строительной компанией на побережье Средиземного моря с 2010 года.

В наибольшей степени наша компания может похвастаться весьма обширной и актуальной базой различных объектов недвижимости.

Нашей главной задачей является удовлетворение требований покупателей.

Наша цель

Долгосрочные и взаимовыгодные отношения с клиентами, удовлетворение желаний и запросов наших покупателей, поддержка репутации надежной, солидной и динамично развивающейся Компании, стремление занять лидирующие позиции на рынке недвижимости.

Услуги

Компания «Zera Homes» оказывает услуги в следующих сферах: помощь при покупке и продаже объектов недвижимости, подготовке всех необходимых документов, а так же сопровождение сделки на всех этапах купли-продажи. Наши опытные сотрудники окажут Вам помощь в оформлении ипотечного кредита на самых выгодных условиях, страховании Вашей недвижимости.

Помимо этого, наша компания предоставляет следующий спектр услуг: оформление необходимых документов для получения абонементов на электричество и воду, помощь при покупке мебели и бытовой техники, трансфер из аэропорта, прокат автомобилей, ремонт и реставрация квартир, вилл, магазинов, уборка апартаментов и многое другое.

Новостройки
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STINGRAY
STINGRAY
Demirtas, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Zera Homes

Собственный проект компании "Zera Homes"

Квартиры в рассрочку напрямую от застройщика

Мы предлагаем Вашему вниманию новый проект нашей компании в районе Демирташ, в котором предложены к продаже комфортабельные квартиры планировкой 1+1 площадью 44 м² и дуплексы планировкой 2+1 площадью 80 м², а также 2 магазина площадью 138 м²- 232 м². Комплекс состоит из одного блока, отличительной особенностью которого является его необычный и, в то же время, современный дизайн. Строительство комплекса начнётся в ноябре 2022 года. Срок сдачи объекта запланирован на март 2024 год. 

В инфраструктуру комплекса будет входить :

• Бассейн
• Система видеонаблюдения
• Зона отдыха
• Парковка для велосипедов
• Лифт
• Лобби

Характеристики апартаментов в STINGRAY:

• Стальная дверь
• Межкомнатные двери, спроектированные в соответствии с концепцией
• Кухонный гарнитур
• Кухонная раковина – смеситель
• Гранитная рабочая поверхность на кухне
• Центральная спутниковая система
• Видеодомофон
• Окна ПВХ и балконные двери (двойное остекление)
• Гранитный пол
• Керамическое покрытие стен в ванной комнате
• Мебель в ванной комнате
• Раковина в ванной комнате – смеситель
• Точечное и светодиодное освещение
• Проводка для кондиционера
• Шкаф под лестницей в дуплексах

Расположение STINGRAY

• Расстояние до моря – 750 м
• Аэропорт Анталии – 145 км
• Аэропорт Газипаша – 20 км
• Центр Алании – 20 км
• Центр Анталии – 155 км
• Расстояние до центра Демирташа –1.4 км
• Расстояние до медицинского центра – 1 км
• Расстояние до ветеринара – 2 км

Варианты оплаты и преимущества STINGRAY

• Скидка 4% при 100% оплате
• Скидка 2% при оплате 65% от стоимости
• Беспроцентная рассрочка на 12 месяцев с первоначальным взносом 35%
от стоимости

Мы с большим удовольствием поделимся с вами более подробной информацией о проекте и поможем подобрать идеальную квартиру для жизни! Обращайтесь к нам по всем вопросам! Наши менеджеры всегда готовы помочь Вам!

NAUTILUS
NAUTILUS
Demirtas, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Zera Homes

Идет строительство современного  комплекса в Демирташе,  в котором предложены к продаже комфортабельные квартиры от компании Zera Homes.Комплекс состоит из одного блока, отличительной особенностью его является современный дизайн. Строительство комплекса ведется надежной компанией, срок сдачи объекта 2023 год.  Планировка квартир 1+1, 2+1,площадь 44 м² - 81 м².

В инфраструктуру комплекса в Демирташе будут входить:

Аквапарк
Барбекю
Детский бассейн
Кинотеатр
Фитнес
Крытый бассейн
Стоянка
Игровая площадка
Игровая комната
Генератор
Сауна
Бассейн
Водные горки

В квартирах удобная планировка, кухня совмещена с гостиной, она будет оборудована качественным кухонным гарнитуром от застройщика, с предусмотренными отсеками для бытовой техники,  квартиры будут сданы в чистовой отделке, будут установлены окна пвх с двойным остеклением, стальная входная дверь, сантехника и душевые кабины. Расстояние до пляжа 750 метров. При покупке квартиры на этапе строительства предусмотрены приятные бонусы  для покупателя  в виде рассрочки и скидки.  

Если перед вами встал вопрос о покупке недвижимости в кредит -  наша компания Zera Homesпредлагает своим клиентам помощь в получении ипотечного кредита на самых выгодных условиях. Наши опытные специалисты подробно расскажут как купить недвижимость в Турции в ипотеку. Мы будем с вами на всём протяжении процесса, начиная от выбора банка, сбора всех необходимых документов, до рассмотрения вашей заявки в максимально короткий срок. После одобрения заявки, ваш персональный менеджер будет сопровождать вас на всех этапах покупки до оформления Тапу (права собственности на недвижимость).

ZE-RA
ZE-RA
Каргыджак, Турция
от € 125,000
45 м² 1 квартира
Сдача в: 2023
Застройщик: Zera Homes

ZE-RA начинает строительство современного комфортабельного комплекса. Комплекс будет возведен в самом популярном районе Махмутлар, расположится он на территории в 1287 кв.м.

✅ В комплексе предусмотрено 2 блока на 36 квартир

✅ Планировка квартир

1+1 площадью 45-47 кв.м.

2+1 дуплекс, площадью 80-84 кв.м.

✅ Инфраструктура комплекса: бассейн, хамам, фитнес, видеонаблюдение, игровая комната, детская площадка, зона отдыха, гараж, джакузи, бильярд.

✅ Особенности квартир: стальная входная дверь, межкомнатные двери, соответствующие концепту, кухонный гарнитур, сантехника, гранитная рабочая поверхность, спутниковое тв, пвх окна и балконные двери с двойным остеклением, пвх окна и балконные двери с двойным остеклением, пвх окна и балконные двери с двойным остеклением, точечное и лед освещение.

✅ Начало строительства 01.12.2021

Окончание строительства 01.12.2022

ZE-RA – это одна из лучших комбинаций Моря, Пляжа и Солнца. Уникальная локация сочетает умиротворение природы и атмосферу урбанизма вдали от шумной городской жизни Махмутлара.

Море находится в 750 метрах от комплекса, до которого вы доберетесь за несколько минут ходьбы, наслаждаясь живописными фруктовыми рощами и красивыми улочками нашего города. Это дом, который отвечает всем вашим потребностям: комфорт, безопасность, спокойствие и элегантность.

Для удобства и комфорта наших клиентов мы предусмотрели несколько вариантов оплаты.:

скидка 4% при оплате 100% от стоимости квартиры

скидка 2% при оплате 65% от стоимости квартиры

рассрочка на 12 месяцев с 30% первоначальным взносом

Компания ZERA HOMES это надежный партнер с многолетним опытом работы и безупречной репутацией. Став однажды нашим клиентом вы обретете друга и помощника при адаптации в новых условиях.

Zera Panorama 2
Zera Panorama 2
Махмутлар центр, Турция
от € 175,000
38 м² 1 квартира
Сдача в: 2021
Застройщик: Zera Homes

Новые апартаменты в Махмутларе на любой вкус, с отличной локацией, по очень привлекательным ценам. Махмутлар пользуется все большей популярностью у иностранных покупателей турецкой недвижимости, тех кто намерен жить комфортно, но в то же время вдали от городской суеты и бешеного трафика. Хотим Вам представить наш новый, отличный проект в центре района Махмутлар в элитном жилом комплексе Zera Panorama 2, расположенный в прекрасном живописном месте, всего в 450 метрах от Средиземного моря. Высокое качество строительства и отделки, шикарная современная инфраструктура комплекса, в доступности все городские удобства для комфортной жизни и отдыха, большое количество магазинов и супермаркетов, кафе и ресторанов, зелёных парков, фонтанов и детских площадок.

Недалеко находится почта, банки, школа, больница, два раза в неделю приезжает большой базар, с очень низкими ценами, но высочайшим качеством фермерской продукции. Имеется так же центр русской культуры, где вы и ваши дети найдут себе занятия по интересам. А шикарная набережная Махмутлара, заслуженно пользуется любовью и популярностью у всех жителей и гостей курорта.

Сейчас у вас есть уникальная возможность приобрести квартиру вашей мечты в Турции, в рассрочку на 12 месяцев, оплатив первоначальный взнос - всего 30% от стоимости квартиры, а остальные взносы, делать в течение 12 месяцев. Дата начала строительства комплекса 01.07.2020, а дата окончания 01.08.2021.

Шикарный проект Zera Panorama 2, будет состоять из одного 5-ти этажного здания и занимать территорию 650 кв.м. В доме будут находиться в общей сложности 21 квартир различного метража и планировки на любой вкус. Предлагаются апартаменты с различными планировками, площадью от 37,5 кв. метров до 161 кв.метров.

Уютные квартиры 1+1: от 37,5 кв.м до 63 кв.м.

Просторные квартиры 2+1: от 87 кв.м до 126 кв.м.

Шикарные дуплексы 2+1: от 87 кв.м до 111 кв.м.

Дуплексы 3+1: от 117 кв.м до 161 кв.м.

Все апартаменты располагают кухней открытого плана, совмещённой с гостиной, спальнями от одной и до трёх, в зависимости от метража, санузлом или несколькими, балконами и террасами. И будут оснащены всем необходимым оборудованием, самого высокого качества. В кухонной зоне будут установлены высококачественные гарнитуры, с поверхностью из натурального камня, установлена вся самая современная сантехника, в санузлах душевые кабины и зеркала, а так же водонагреватель. Оригинальные подвесные потолки и точечные светильники, будут смонтированы во всех квартирах комплекса. Полы во всех квартирах будут выполнены из натуральных материалов, гранитной и керамической плитки, а так же ламината. Панорамные окна пвх с двойным остеклением, стальные входные двери, стильные межкомнатные, т.е в стоимость входит полная чистовая отделка и описанное оснащение квартиры. Из всех квартир с просторных балконов и террас, открываются красивые виды на горы, море и окрестности.

Будущим владельцам, останется только выбрать текстиль, мебель и предметы домашней утвари. А в этом вам могут помочь менеджеры по постпродажному сервису нашей компании. А так же, помочь заказать трансфер из аэропорта и в аэропорт, застраховать вашу квартиру и вас, оформить вам медицинскую страховку. https://www.zerahomes.com/ru/uslugi

Отдельно стоит описать инфраструктуру комплекса. Здесь всё создано для вашего комфорта, безопасности и удовольствия. На зелёной ухоженной территории расположен большой плавательный бассейн с зонтиками и шезлонгами, детский бассейн, зона барбекю и отдыха. В здании комплекса будет расположен фитнес-зал, а так же сауна.

Поторопитесь приобрести эти апартаменты в Турции, по самым низким ценам, на этапе строительства, а наша компания с удовольствием вам в этом поможет. Вы останетесь довольны выбором.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, мы в любое время к Вашим услугам!

Мы поможем Вам купить квартиру в Алании!

Zera Panorama 1
Zera Panorama 1
Махмутлар центр, Турция
от € 74,000
40 м² 1 квартира
Сдача в: 2020
Застройщик: Zera Homes

Представляем Вашему вниманию наш собственный проект от компании «Zera Homes». Ищите недорогие апартаменты для сдачи в аренду? Или хотите приобрести бюджетный вариант для семейного отдыха и жизни, не переплачивая за излишнюю инфраструктуру? Тогда наше предложение для вас! Новый комплекс на стадии строительства, всего в 400 метрах до Средиземного моря, с низкими коммунальными платежами, но при этом с высоким качеством отделки, в развитом экологически чистом районе Алании – Махмутларе! Знакомьтесь, новый жилой комплекс «Zera Panorama 1»!

На не большой уютной территории комплекса, будет много зелени, открытый бассейн с зонтиками и шезлонгами, электрогенератор. За домом будет ухаживать смотритель, который поможет в решении текущих вопросов. Территория комплекса будет огорожена и благоустроена. Будет работать спутниковое ТВ. В комплексе предлагаются апартаменты 2+1, 1+1, 1+1 дуплексы, т.е наличие гостиной с открытой кухней американского типа, спальни, ванной комнаты, большого балкона и прихожей. Квартиры имеют просторную планировку, чистовую отделку под ключ, укомплектованы кухонным гарнитуром, точечными светильниками. В санузлах установлена вся сантехника под ключ, краны, душевые кабины из закалённого стекла. Пол и стены выложены красивой плиткой. А так же установлены гарнитуры для ванных комнат – зеркало и шкаф. Площадь апартаментов от 40 до 76 кв. метров.

Все квартиры имеют прекрасный вид на горы Торос и город. Главное преимущество этой резиденции, отличное местоположение в центре района Махмутлар, одновременно близость к морю и чудесному приморскому бульвару, по которому так приятно совершать неспешные прогулки и любоваться шикарной природой Алании, а также заниматься спортом, кататься на велосипедах и совершать пробежки.

Рядом с комплексом расположилась развитая городская инфраструктура, которая необходима для комфортной жизни: магазины, аптеки, почта, кафе, больницы, банки. А также остановки общественного транспорта. По субботам работает выездной базар с огромным разнообразием овощей, фруктов, деревенских продуктов и сладостей. А самое главное преимущество при покупке квартиры на стадии строительства – это без процентная рассрочка платежа - 30% оплачивайте сразу, а остальную сумму вносите в течении шести месяцев. Это очень выгодный вариант покупки недвижимости в Турции, так как на стадии строительства цены на 30% дешевле. И можно выбрать любой понравившийся вариант квартиры, с видом на любую сторону света. Тогда как на стадии окончания строительства вариантов не так уж много.

Строительство начнется 25.12.2019 и закончится в декабре 2020.

Проект «Zera Panorama 1» от компании «Zera Homes» - это место для тех, кто выбирает душевный, спокойный отдых и жизнь в Алании для себя и своей семьи.

Не упустите свой шанс приобрести эту недвижимость в Турции! Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы о жизни и недвижимости в Алании!

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Ali UYAR
Ali UYAR
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