Если переезд не связан с работой, то одна из ключевых задач для эмигрантов – трудоустройство. Озаботиться этим вопросом необходимо заблаговременно, так как на поиски работы может уйти достаточно времени. В материале – актуальная информация и советы тем, кто планирует переезд в Испанию.

Рынок труда в Испании

Рынок труда тесно связан с экономической ситуацией в стране. При высоком уровне дохода населения востребованы специалисты сферы клининга, нянечки, социальные работники, строители; при низком – количество вакансий неквалифицированной рабочей силы серьезно сокращается.

Подобная ситуация наблюдается после экономического кризиса в Испании. Если до 2008 года практически на все неквалифицированные виды услуг испанцы нанимали рабочих, то после – делали сами. В городах возросла безработица, наблюдаются проблемы и в аграрном секторе, и на рынке недвижимости. В связи с этим рынок сузился, возросла конкуренция, эмигрантам найти работу в Испании стало труднее. С другой стороны, при аналогичном наборе навыков испанцы часто предпочтут эмигранта нежели земляка. Дело в том, что по своей натуре испанцы не очень обязательны к срокам, предпочитают трудиться размеренно и в удовольствие, что явно не является конкурентным преимуществом.

Проблема безработицы в стране решается активно и на самом высоком уровне, однако ситуация до сих пор сложная. Среди всех стран-участниц шенгенского соглашения по уровню безработицы Испания в лидерах. Из положительного – страна все также востребована у туристов и является одним из самых удачных направлений по комфорту и климату для эмиграции пенсионеров. В городах организована хорошая транспортная доступность, высокий уровень безбарьерной среды, море, солнце и богатая инфраструктура.

Когда и где искать работу в Испании

Чем больше город, тем больше возможностей, поэтому лучше покупать недвижимость в Испании в крупных городах. Найти работу в крупных городах страны гораздо проще, чем в пригороде. Наибольшее количество вакансий открыто в Барселоне, Мадриде и Валенсии. Хорошие шансы на трудоустройство для русскоязычных эмигрантов – в Аликанте и Торревьехе, где находится большая русская диаспора. Это хорошая возможность для эмигрантов без знания испанского языка.

Если вы ищете варианты сезонной подработки, то лучше присмотреться к югу страны, где в сезон востребованы сборщики урожая. Здесь важно действовать вовремя – лучше всего искать работу весной во время посевной или осенью в период сбора урожая. В это время количество вакансий резко возрастает, а цены на аренду жилья и продукты ниже, чем летом. Зима подойдет работникам сферы услуг и туристического сектора. Туризм развит в стране почти круглый год, поэтому найти варианты подработки в этом сегменте можно всегда.

Способы найти работу в Испании

Поиск работы в Испании онлайн осуществляется на специализированных площадках по трудоустройству. Искать работу можно самостоятельно либо прибегая к помощи посредников. Агентства по подбору персонала и временному трудоустройству есть во всех крупных городах, широко представлены в интернет-пространстве. В компаниях помогут не только составить и разослать резюме, найти нужную вакансию, но и подскажут, где можно пройти то или иное обучения по специализации, изучить законодательство в данной сфере.

Тем, кто предпочитает искать работу оффлайн, поможет «сарафанное радио», рекомендации друзей и знакомых, объявления в газетах и журналах.

Искать работу можно также на форумах и в группах эмигрантов. Земляки помогут разобраться в нюансах, подскажут, куда обратиться, и порекомендуют, где можно устроиться на работу без знания испанского языка. Чужой позитивный опыт никогда не будет лишним: чем больше людей узнают о том, что вы в поиске, тем больше шансов устроиться быстро.

Работа для иностранцев, требования

Проще всего найти работу в Испании представителям дефицитных востребованных профессий – врачам, IT-специалистам, инженерам, финансистам и менеджерам высшего звена. Спросом пользуются также механики, водители, няни, сиделки, повара, парикмахеры и гиды. Количество вакансий по этим профессиям сократилось, но спрос все еще есть. Если у вас нет специального образования, не отчаивайтесь — при должном напоре можно найти работу в сфере обслуживания. Самая популярная работа для русских в 2019 году – клининг, сбор урожая, уход за детьми, работа официантов и на кухне.

Конкурентным преимуществом могут стать знания языка и цена – даже если вы выполняете неквалифицированную работу, то выбор работодателя будет за тем работником, кто попросит меньшую зарплату. Если языка нет, то можно устроиться в ресторан русской кухни.

Важно учесть, что практически везде для легального трудоустройства потребуется специальное разрешение на работу, на оформление справки в среднем уходит около трех месяцев. Только после получения разрешения, в 30-дневный срок оформляется трудовая виза. Рабочая виза как правило выдается сроком от трех месяцев до пяти лет. Для ее получения необходимо собрать пакет документов, который включает:

паспорт (+ копия паспорта);

открытая виза со сроком действия от 4 месяцев;

3 фотографии нужного формата;

справки об отсутствии инфекционных заболеваний и судимостей;

документы, подтверждающие финансовую независимость;

трудовой договор и разрешение на работу.

Документы оформляются на испанском языке. К слову, спустя 5 лет проживания и работы в стране вы можете претендовать на гражданство.

Зарплаты в Испании

В зависимости от города разнятся и зарплаты. Наиболее высоко оплачивается работа в Барселоне и Мадриде, здесь больше всего туристов и вакансий. Однако и цены на жизнь в крупных населенных пунктах выше, чем в небольших городках. Самая низкая зарплата по стране в 2018 году составила 765 евро. При благополучной экономической динамике, к 2020 году этот показатель обещают приблизить к 850 евро.

Самые высокие гонорары по стране (у стоматологов и имплантологов) достигают 70 тыс. евро в год, средний доход медиков в месяц варьируется в районе трех тысяч евро. Для сравнения – средняя зарплата по стране колеблется от 1800 до 2200 евро. Традиционно, что зарплаты опытных специалистов с большим стажем в разы выше, чем у новичков. Меньше всего получают выпускники и молодые специалисты без опыта. Как и в любом другом деле, поиск работы увенчается успехом, если приложить усилия. Найти в Испании работу сложно, но можно. Если вы приняли решение изменить свою жизнь и уехать, дерзайте.

Фото: home-hotel.info, monitorimmobiliare.it, svc62.ru