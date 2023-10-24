Япония — скоро не в тройке экономик мира? Узнали, какая страна может занять ее место

Япония может уступить Германии место третьей по величине экономики мира после США и Китая. Это должно случиться уже в этом году. Об этом пишет Bloomberg на основе прогнозов Международного валютного фонда.

В цифрах ситуация складывается следующим образом: по данным МВФ в 2023 году ВВП Японии в долларовом выражении составит $4,23 трлн, а Германии — $4,43 трлн. Что касается среднего валового внутреннего продукта на душу населения, то в Германии он должен составить $52,824, а в Японии — $33,950. Судя по всему, Германия будет удерживать передовые позиции и в последующие годы.

На чем основан такой прогноз? МВФ учитывают, в том числе, ослабление иены — по отношению к евро валюта опустилась до минимума с 2008 года, а по отношению к доллару иена не была такой низкой последние 33 года.

Ключевой фактор, вызывающий ослабление японской валюты, заключается в фундаментальных различиях в денежно-кредитных политиках центробанков. Пока в Германии, как и, в целом, в Европе, с инфляцией боролись с помощью поднятия процентных ставок, Банк Японии сохранял ставку отрицательной.

Среди других факторов, способствующих экономическому успеху Германии: растущий экспорт, низкий уровень безработицы, высокие потребительские расходы, стабильная политическая обстановка.