Города в Италии, где можно купить самую дешевую и самую дорогую недвижимость
04.07.2023 15:00
Портал Casa.it цены на двухкомнатные квартиры в крупных итальянских городах и выделил из них десять самых дешевых и десять самых дорогих. Кстати, за два года цены на двухкомнатные апартаменты в Италии выросли в среднем на 16%.
10 крупных городов Италии с самыми низкими ценами на двухкомнатные квартиры
- Изерния (Молизе) — €45,000 (€856/ кв.м)
- Нуоро (Сардиния) — €50,000 (€1 060/ кв.м)
- Алессандрия (Пьемонт) — €54,000 (€909/ кв.м)
- Биелла (Пьемонт) — €59,000 (€/942 кв.м)
- Трапани (Сицилия) — €59,000 (€1 046 /кв.м)
- Кальтаниссетта (Сицилия) — €60,000 (€860/кв.м)
- Агридже́нто (Сицилия) — €61,000 (€953/кв.м)
- Катандза́ро (Калабрия) — €61,000 (€953/кв.м)
- Верче́лли (Пьемонт) — €62,000 (€972/кв.м)
- Терни (Умбрия) — €62,000 (€1 062/кв.м)
10 крупных городов Италии с самыми высокими ценами на двухкомнатные квартиры
- Милан (Ломбардия) — €316,000 (€5 146/кв.м)
- Больцано (Южный Тироль) — €316,000 (€4 969/кв.м)
- Сиена (Тоскана) — €242,000 (€4 449/кв.м)
- Венеция (Венеция) — €241,000 (€3 848/кв.м)
- Флоренция (Тоскана) — €231,000 (€4 495/кв.м)
- Болонья (Эмилия-Романья) — €228,000 (€3 935/кв.м)
- Рим (Лацио) — €209,000 (€3 412/кв.м)
- Верона (Венеция) — €202,000 (€3 165/кв.м)
- Римини (Эмилия-Романья) — €197,000 (€2 940/кв.м)
- Тренто (Трентино-Альто-Адидже) — €184,000 (€3 127/кв.м)