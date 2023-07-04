Портал Casa.it сравнил цены на двухкомнатные квартиры в крупных итальянских городах и выделил из них десять самых дешевых и десять самых дорогих. Кстати, за два года цены на двухкомнатные апартаменты в Италии выросли в среднем на 16%.

10 крупных городов Италии с самыми низкими ценами на двухкомнатные квартиры

Изерния (Молизе) — €45,000 (€856/ кв.м)

Нуоро (Сардиния) — €50,000 (€1 060/ кв.м)

Алессандрия (Пьемонт) — €54,000 (€909/ кв.м)

Биелла (Пьемонт) — €59,000 (€/942 кв.м)

Трапани (Сицилия) — €59,000 (€1 046 /кв.м)

Кальтаниссетта (Сицилия) — €60,000 (€860/кв.м)

Агридже́нто (Сицилия) — €61,000 (€953/кв.м)

Катандза́ро (Калабрия) — €61,000 (€953/кв.м)

Верче́лли (Пьемонт) — €62,000 (€972/кв.м)

Терни (Умбрия) — €62,000 (€1 062/кв.м)

10 крупных городов Италии с самыми высокими ценами на двухкомнатные квартиры