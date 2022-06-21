24 и 25 июня 2022 г. состоится 11-я Международная выставка зарубежной недвижимости MPIRES на территории крупнейшего выставочного центра России — Экспоцентр на Красной Пресне (Москва).

На выставке MPIRES как всегда будут представлены все разновидности зарубежной недвижимости : квартиры и особняки на любой кошелек, виллы и поместья, курортные студии, элитные квартиры и участки, жилая и коммерческая недвижимость, инвестиционные проекты и многое другое.

Посетители смогут получить исчерпывающие ответы на свои вопросы, касающиеся покупки и аренды жилой и коммерческой недвижимости за границей, инвестирования в недвижимость, получения вида на жительство за рубежом и т. д. из большого количества стран мира: «Global Estate», «Tyncay&Barcin International», «Selected Real Estate», «MAVI INVEST», «MAYALANYA», «Memoshome Construction & Investment», «Avsallar Property», «Bari Global» и многие другие компании из различных регионов Турции, «Egyptian International Tourism Company LLC» (Египет), «Dorter Construction» (Северный Кипр), «Adam Homes» (Северный Кипр), «Campus Property Gbr.» (Германия), «Leptos Estates» (Кипр), «С&I Construction» (Греция), «The One Phuket» (Таиланд), «Property shop Investment LLC» (ОАЭ), «TOP ADDRESS REAL ESTATE» (ОАЭ), «M T R Properties» (ОАЭ), «Legnocamuna Building Green» (Италия), «BFBgroup» (Беларусь). Также будет представлен стенд посольства Гренады в Российской Федерации.

На выставке будут представлены более 100,000 объектов недвижимости от зарубежных застройщиков и компаний.

Также в рамках выставки состоится деловая программа, открытая для посетителей и организованная совместно с крупнейшим порталом зарубежной недвижимости — Prian.ru. В рамках деловой программы будут обсуждаться наиболее актуальные вопросы рынка зарубежной недвижимости, включая вопросы получения ВНЖ и гражданства за границей.

24 июня 2022 г. (Пятница)

12:00–12:45: Недвижимость ОАЭ — для кого подходит, для кого — нет.

13:00–13:45: «Такая разная Турция» — выбираем регион, выбираем проект.

14:00–14:45: «Трудности перевода» — как купить зарубежную недвижимость в период санкций.

15:00–15:30: Северный Кипр — актуальное решение.

15:30–16:00: Недвижимость в Турции. Гражданство Турции. Открытие бизнеса.

16:00–16:30: Инвестирование в строящиеся проекты Алании с доходностью от 20% годовых в евро.

16:30–17:00: Инвестиции в недвижимость Турции.

17:00–17:30: 7 причин покупки жилья в Мерсине (Турция).

25 июня 2022 г. (Суббота)

12:00–12:45: Приобретение недвижимости в «старой» Европе — варианты и альтернативы.

13:00–13:45: ВНЖ и гражданство — 2022: какие варианты еще остались.

14.00–14.45: Неожиданные инвестиционные решения в период кризиса.

15:00–15:30: Европа или Азия — выбираем точки будущего роста.

15:30–16:00: Кипр и Греция: лучшие инвестиции для жизни и бизнеса.

16:00–16:30: Турецкая Алания — лучший выбор для жизни и бизнеса.

16:30–17:00: Эмиграция в Арабские Эмираты.

17:00–17:30: Инвестирование в строящиеся проекты Алании с доходностью от 20% годовых в евро.

Выставка проводится при поддержке Торгово-промышленной Палаты Российской Федерации.