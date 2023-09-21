С начала 2024 года Таиланд вводит новую налоговую политику, которая затронет всех иностранных резидентов. Основной момент этой политики — введение подоходного налога с иностранных доходов. Это решение привлекло внимание как местных жителей, так и иностранцев, и вызвало много вопросов о том, как это повлияет на налоговую систему Таиланда.

Кто подпадает под новый налог?

Законодательные изменения распространяются не только на граждан Таиланда, но и на иностранцев — обладателей видов на жительство или долгосрочных виз. Это означает, что все, кто проживает в Таиланде более 180 дней в году и получает доход от работы или активов за пределами страны, будут обязаны уплачивать подоходный налог.

Как обстоят дела сейчас

Пока новые правила не вступили в силу, закон гласит так: резиденты с иностранным доходом обязаны уплачивать налог только в том случае, если деньги перечислены на тайский банковский счет и только в том налоговом году, в котором прибыль была получена. Согласно новому законодательству, те, кто откладывал перевод своих доходов за рубежом на следующий налоговый год, уклониться от уплаты взносов не получится. 

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Цель новой политики

Юристы считают, что эти изменения направлены главным образом на три целевых группы:

  • резидентов, которые торгуют на иностранных фондовых рынках через брокерские компании за границей, 
  • трейдеров криптовалют;
  • и тайцев, скрывающих иностранные доходы на оффшорных счетах более одного календарного года. 

Суть в том, что налог будет взиматься с доходов, полученных за пределами страны, независимо от времени их заработка и налогового периода.

Когда точно изменения вступят в силу?

Власти начнут облагать налогом иностранные доходы физических лиц с 1 января 2024 года. Это дает налоговым службам достаточно времени для подготовки к внедрению новых правил и сбору информации о доходах резидентов.

Критика и возможные последствия

Несмотря на попытки улучшить налоговую базу, многие эксперты высказывают опасения: они считают, что частным банкирам и финансовым учреждениям эта политика может показаться слишком неопределенной и обременительной. 

Тем не менее, стоит отметить, что существуют соглашения об избежании двойного налогообложения между Таиландом и некоторыми другими странами (включая Россию, Беларусь, Украину, Узбекистан). Это может помочь снизить обязательства по уплате налогов для резидентов, подтверждающих уплату налогов в своих странах.