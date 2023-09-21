Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года

С начала 2024 года Таиланд вводит новую налоговую политику , которая затронет всех иностранных резидентов. Основной момент этой политики — введение подоходного налога с иностранных доходов. Это решение привлекло внимание как местных жителей, так и иностранцев, и вызвало много вопросов о том, как это повлияет на налоговую систему Таиланда.

Кто подпадает под новый налог?

Законодательные изменения распространяются не только на граждан Таиланда, но и на иностранцев — обладателей видов на жительство или долгосрочных виз. Это означает, что все, кто проживает в Таиланде более 180 дней в году и получает доход от работы или активов за пределами страны, будут обязаны уплачивать подоходный налог.

Как обстоят дела сейчас

Пока новые правила не вступили в силу, закон гласит так: резиденты с иностранным доходом обязаны уплачивать налог только в том случае, если деньги перечислены на тайский банковский счет и только в том налоговом году, в котором прибыль была получена. Согласно новому законодательству, те, кто откладывал перевод своих доходов за рубежом на следующий налоговый год, уклониться от уплаты взносов не получится.

Цель новой политики

Юристы считают, что эти изменения направлены главным образом на три целевых группы:

резидентов, которые торгуют на иностранных фондовых рынках через брокерские компании за границей,

трейдеров криптовалют;

и тайцев, скрывающих иностранные доходы на оффшорных счетах более одного календарного года.

Суть в том, что налог будет взиматься с доходов, полученных за пределами страны, независимо от времени их заработка и налогового периода.

Когда точно изменения вступят в силу?

Власти начнут облагать налогом иностранные доходы физических лиц с 1 января 2024 года. Это дает налоговым службам достаточно времени для подготовки к внедрению новых правил и сбору информации о доходах резидентов.

Критика и возможные последствия

Несмотря на попытки улучшить налоговую базу, многие эксперты высказывают опасения: они считают, что частным банкирам и финансовым учреждениям эта политика может показаться слишком неопределенной и обременительной.

Тем не менее, стоит отметить, что существуют соглашения об избежании двойного налогообложения между Таиландом и некоторыми другими странами (включая Россию, Беларусь, Украину, Узбекистан). Это может помочь снизить обязательства по уплате налогов для резидентов, подтверждающих уплату налогов в своих странах.