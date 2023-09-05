Таиланд решил пересмотреть свою схему золотых виз. Как именно — расскажем далее.

Одним из изменений стала переименование программы Thai Elite в Thai Privilege. Этот шаг приурочен к 20-летнему юбилею схемы.

Другим ключевым изменением является рост цен на различные пакеты в рамках программы. Ранее доступная всем виза Thai Elite стоимостью один миллион бат (28,587 долларов США) уступила место эксклюзивной резервной карте Reserve Card, доступной только по приглашению и ограниченной всего 100 новыми членами в год. Стоимость Reserve Card составляет пять миллионов бат. Владельцы этой карты имеют возможность продлевать ее на пять лет, платя при этом всего 10% от текущей её стоимости.

Популярный пакет пятилетней визы был переименован в Gold Card, и её стоимость увеличилась с 600,000 до 900,000 бат. Также есть дополнительные варианты, такие как Diamond Card (15 лет за 2,5 миллиона бат) и Platinum Card (10 лет за 1,5 миллиона бат).

Изюминкой обновленной программы является введение новой схемы лояльности и привилегированных баллов, которые зависят от уровня участия. Помимо уже известных привилегий, таких как услуги ускоренного прохождения аэропорта, новая схема значительно расширяет «плюшки» для участников.

Отметим, что программа Thai Elite уже внесла в экономику Таиланда более 50 миллиардов бат. Только в 2023 году программа привлекла более 11,500 новых членов.

Важно. На текущую программу Thai Elite можно податься до 15 сентября, а с 1 октября 2023 года она будет заменена новыми пакетами.