Швейцария — одна из самых дорогих стран в мире, и стоимость недвижимости здесь также впечатляющая. Однако сейчас речь пойдет даже не о цене коттеджа, который выставлен здесь на продажу (а это €20,000,000), а о стиле и интерьере, который хочется рассматривать. Это тот случай, когда фотографий в объявлений катастрофически мало — хочется увидеть, как выглядят остальные комнаты.

Вилла 8 спален Cologny, Швейцария € 20,000,000 10 ванных комнат 700 м² Количество этажей 3

В муниципалитете Колони в кантоне Женевы выставлен на продажу красивейшая вилла. Интерьер этого дома хочется рассматривать, и фотографий в объявлении — а их всего 9 — явно недостаточно. Но давайте же разберемся, чем же привлек внимание этот дом.

В объявлении указано, что дом был построен в 2008 году и состоит из 8 спален и большой гостиной с выходом на открытую террасу, откуда открывается живописный вид на озеро и горы. Гостиная спроектирована таким образом, что из панорамных окон можно любоваться как водной гладью, так и горным пейзажем. Здесь нет модного нынче минимализма — скорее, наоборот, дом полон деталей. Потолок в гостиной украшают деревянные балки, на журнальном столике и комоде стоит множество декоративных статуэток, на стенах висят картины, причем как в классическом стиле, так и в стиле Импрессионизма. В углу комнаты уютно расположился книжный шкаф, а у окна — журнальный столик на резных ножках.

Продолжаем экскурсию по дому. Кухня укомплектована всей необходмиой мебелью и бытовой техникой. Пространство продуманное — здесь каждый предмет на своем месте, при этом дизайн мебели выбран максимально нейтральный и легкий в уходе.

Одна из спален по интерьеру довольно лаконичная: кровать в классическом стиле, белый платяной шкаф, пара стульев на резных ножках и красивейший комод в том же классическом стиле. Дополняют атмосферу тяжелые, плотные шторы, которые так приятно распахивать по утрам.

Комната для совещаний или столовая оформлена в более ярких тонах. Здесь и кресла уже современные: с оранжевой обивкой и хромированными ножками. В поддержку к креслам на стене две картины в оранжевых тонах в стиле абстракционизма.

Фотографии ванной комнаты целиком в объявлении нет, однако есть фото вида из окна — и он прекрасен. Можно, лежа в джакузи, наслаждаться видом водной глади озера и гор.

В объявлении указано, что дом идеально расположен в популярном муниципалитете города Колони, всего в нескольких минутах ходьбы от озера и международной школы Нотр-Дам-дю-Лак.

В доме, помимо прочего, есть крытый бассейн с подогревом, СПА-зона и гараж на 8 машин. На участке есть несколько террас с красивым видом и зонами для отдыха. На одной из них, кстати, интересно оформлены высохшие деревья — то ли они действительно сами по себе так иссохли, то ли это придуманные дизайнером элементы интерьера. В любом случае, смотрится очень стильно.