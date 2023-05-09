Просто дизайнер очень любит прямые (и не только!) линии. Посмотрите, какой дом продается в Турции

В базе Realting сотни тысяч объектов, и среди них есть действительно необычные дома и квартиры. Один такой дом мы нашли в Турции — здесь дизайнер так увлекся разлинеиванием пространства, что теперь это по-настоящему привлекает внимание.

Вилла 3 спальни Аланья, Турция € 250,000 4 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м² Количество этажей 3

Рынок недвижимости Турции сейчас активен как никогда: покупательский спрос значительно превышает предложение, а стоимость квартир и домов растет. Этим, пожалуй, уже никого не удивить. А вот необычным домом, который продается в одном из самых популярных городов этой солнечной страны, — можно. Итак, в Алании в районе Бекташ выставлен на продажу коттедж общей площадью 240 кв.м.

Чем же он так необычен? С первого взгляда на фотографии дом кажется вполне обычным. Однако, если присмотреться, то можно увидеть, что в каждой комнате в качестве элементов декора использованы линии или зигзаги. Присмотритесь. В гостиной это обрамленные золотыми линиями ниши в стене и потолок (!) в квадратах. В объявлении указано, что это «воздушный потолок». Отделяет кухонную часть от гостиной светодиодные линии, но и это еще не все здесь — стеклянная плитка на фартуке в кухонной части создает причудливые линейные узоры.

В ванной комнате вертикально уложенная узкая плитка с белыми контурами, опять же, подчеркивает графичность помещения. На лестничном пролете установлено декоративное зеркальное панно, состоящее из золотых ромбов. Да что говорить, даже плитка в бассейне уложена в виде зигзагов и ромбов.

Но давайте отвлечемся немного от линий и зигзагов. Тем более, что в обяъвлении указано, что этот дом идеально подойдет для тех, кто «хочет сбежать от суеты и шума больших городов, от назойливых соседей, и жить в большом комфортном доме, наслаждаясь чистым горным воздухом, щебетанием птиц и великолепными панорамными видами на море». Звучит неплохо, правда?

Дом расположен примерно в 5 км от моря, у подножия Торосских гор. Общая площадь дома — 240 кв.м. Это трехэтажный коттедж, планировка которого включает три спальни и большую гостиную, совмещенную с кухней открытого типа. Плюс в доме есть три ванные комнаты и несколько балконов, откуда, по словам продавца, открывается завораживающие виды на море, город, историческую крепость и горы. Также в коттедже есть собственная сауна, оснащенная большим смотровым окном, выходящим в сторону личного бассейна.

Дом был построен в 2009 году, но в объявлении указано, что здесь был проведен капитальный ремонт, а внутренний интерьер выполнен в соответствии с идеями профессионального дизайнера.

Также стоит сказать, что вилла не является отдельностоящей — она входит в состав жилого комплекса, объединяющего несколько подобных зданий. Комплекс находится под круглосуточной охраной, плюс оснащен системой видеонаблюдения. Кроме того здесь предусмотрена стоянка для автомобилей.