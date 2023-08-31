Согласно свежему отчету Europe Capital Trends от MSCI Real Assets, инвестиции в коммерческую недвижимость Европы значительно упали в первом полугодии 2023 года — до 34,4 млрд евро, то есть на 59% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Какие факторы на это повлияли, и как обстоят дела на рынках отдельно взятых стран?

Конечно, на снижение инвесторской активности повлиял рост процентных ставок по кредитам. Спрос на офисные помещения упал на 68% по сравнению с прошлым годом ещё и по причине того, что огромное количество специалистов перешло на гибридный формат работы (что, в свою очередь спровоцировано пандемией). Как результат, сектор офисов показал самый низкий объем продаж (8,3 миллиарда евро) с 2007 года, когда MSCI начал вести отчётность.

Том Лихи, эксперт компании MSCI, отмечает: «В этих чрезвычайно сложных рыночных условиях офисный сектор оказывается наиболее пострадавшим от последствий более высоких процентных ставок и перехода арендаторов к гибридной работе. Существует значительный разрыв в ценовых ожиданиях продавцов и покупателей».

Гостиничный сектор продемонстрировал относительную устойчивость к общему спаду. Медленное восстановление туризма после пандемии COVID-19 привело к уменьшению количества сделок на 16% по сравнению с предыдущим годом, до 5,9 млрд евро. Крупнейшей сделкой стала покупка отеля Westin Paris Vendome в Париже за 650 миллионов евро.

Остановимся подробнее на особенностях разных европейских стран с точки зрения инвестиций в коммерческую недвижимость.

Франция

Франция не стала исключением и также столкнулась с уменьшением объемов инвестиций во втором квартале 2023 года — до 5,5 млрд евро, то есть спад составил 43%. Тем не менее, Париж продолжает укреплять свои позиции как лидирующее направление для инвестиций — пять из шести крупнейших сделок в Европе произошли именно во французской столице.

Великобритания

Во втором квартале 2023 года Великобритания столкнулась со снижением объемов инвестиций на 54% по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на это, Лондон по-прежнему занимает второе место после Парижа в качестве ведущего направления для инвесторов. За первое полугодие было продано недвижимости на сумму 7,3 млрд евро, что на 59% ниже, чем в предыдущем году.

Однако Манчестер продемонстрировал положительную динамику, заняв шестое место среди крупнейших европейских рынков. Объем инвестиций в этом городе вырос на 25% до 1,5 млрд евро за счёт таких крупных сделок, как приобретение Blackstone Trafford Park и Heywood Distribution Park.

Германия

Во втором квартале 2023 года Германия столкнулась с уменьшением инвестиций на 39%, до 7,5 млрд евро. Этот показатель оказался самым низким с 2010 года. Первое полугодие также ознаменовалось сокращением числа крупных сделок, что свидетельствует о сложной обстановке на рынке.

Нидерланды

В Нидерландах объем инвестиций упал на 65% до 3,5 млрд евро в первом полугодии 2023 года. Амстердам, крупнейший город страны, занял лишь 12-е место в рейтинге европейских инвестиционных направлений. Это снижение связано, в том числе, с реформами в налоговой системе.

Скандинавские страны

Скандинавские рынки недвижимости во втором квартале 2023 года столкнулись с ощутимым снижением объемов инвестиций, которое составило целых 75% по сравнению с предыдущим годом. Швеция, как крупнейший рынок региона, также понесла значительные потери: инвестиции снизились на 67%.