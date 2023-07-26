В июне 2023 года произошла коррекция цен на аренду квартир в Польше. Причем, в некоторых городах стоимость увеличивается, а в ряде других — снижается. Подробности — далее. 

В каких польских городах цены на аренду снижаются? Такая тенденция наблюдается во Вроцлаве, Щецине, Познани и Быдгоще. К примеру, в Щецине снижение по сравнению с маем составило 2%.

Где в Польше, наоборот, цены на аренду растут? Это характерно в наибольшей степени для побережья. Как и в прошлом году, лето для Гданьска и Гдыни связано с повышением цен на аренду. В Гданьске ежемесячный рост увеличился до 4,8%, а в Гдыне — на 2,8%.

Приведем средние цены за аренду квартир 40-59 кв.м. в разных польских городах (по данным за июнь 2023 г.)

Город

Стоимость аренды в злотых

Годовой прирост в %

Варшава

3697

+15,4 %

Гдыня

2758

+11,3 %

Краков

2983

+16,4 %

Гданьск

3110

+13,7 %

Щецин

2469

+12,3 %

Вроцлав

2873

+ 3,5 %

Катовице

2286

+ 6,6 %

Познань

2412

+ 9,3 %

Люблин

2388

+ 23,9 %

Лодзь

2210

+ 5 %

Быдгощ

1991

+ 12,3 %

Всему виной кредит под 2%? Цены на недвижимость в Польше снова выросли