В июне 2023 года произошла коррекция цен на аренду квартир в Польше. Причем, в некоторых городах стоимость увеличивается, а в ряде других — снижается. Подробности — далее.

В каких польских городах цены на аренду снижаются? Такая тенденция наблюдается во Вроцлаве, Щецине, Познани и Быдгоще. К примеру, в Щецине снижение по сравнению с маем составило 2%.

Где в Польше, наоборот, цены на аренду растут? Это характерно в наибольшей степени для побережья. Как и в прошлом году, лето для Гданьска и Гдыни связано с повышением цен на аренду. В Гданьске ежемесячный рост увеличился до 4,8%, а в Гдыне — на 2,8%.

Приведем средние цены за аренду квартир 40-59 кв.м. в разных польских городах (по данным за июнь 2023 г.)