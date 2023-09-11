Как модель из Швеции превратил столетний дом в Токио в прибыльные Airbnb-апартаменты
Антон Ворманн, модель из Швеции, 100-летний заброшенный дом в одном из пригородов Токио в настоящую жемчужину на японском арендном рынке. Этот уникальный проект стал не только его личной мечтой, но и ещё и источником дополнительного дохода.
Путь в Токио
Антон Ворманн впервые приехал в Японию в 2015 году, работая моделью. Он быстро полюбил эту страну и вскоре переехал туда навсегда. Он начал постепенно приобретать дешевую недвижимость в стране и сдавать ее в аренду.
Поиск и покупка акии
Его самым амбициозным проектом стала покупка столетнего дома, который стоял пустым уже более десяти лет. Предыдущие владельцы не знали, что делать с этой акией (акия — незанятый дом по-японски), и отнеслись скептически к идее Ворманна. Тем не менее, он был решителен и приступил к проекту.
Ремонт и преобразование
Приступив к ремонту, Антон сразу же столкнулся с непростыми вызовами. Внутренние стены на первом этаже он решил снести, чтобы было больше пространство. На втором этаже он сохранил традиционные японские элементы дизайна, включая циновки татами и раздвижные панели фусума (традиционные раздвижные японские двери, отеланные бумагой). В саду установил ротэнбуро (ванну на открытом воздухе), добавив тем самым нотку роскоши в апартаменты.
Сложности и уроки
Ремонт акии оказался более сложным и затратным, чем Ворманн ожидал. Он столкнулся с термитами в балках, горами мусора и подрядчиками, которые не всегда были надежными. Но он не сдавался и учился на собственных ошибках, решая порой неожиданные проблемы.
Местные органы власти в Японии проявили интерес к инициативе по восстановлению заброшенных акий, что помогло Ворманну с решением некоторых вопросов. Личные связи и знакомства в сфере недвижимости были также важными факторами в успешной реализации проекта.
Что получилось в итоге
Антон Ворманн потратил около 1500 часов своего времени и около 50,000 долларов на реализацию проекта. Реконструкция заняла год, и уже через месяц после завершения первые гости арендовали его дом через Airbnb.
Сейчас это просторный дом площадью 80 кв. м с высокими потолками в уютном скандинавском стиле. Стоимость аренды за ночь составляет £380 ($476).
Советы Антона для желающих следовать его примеру:
- Не покупайте первую доступную недвижимость, а проведите исследование.
- Сохраняйте спокойствие, и будьте готовы решать неожиданные проблемы.
В Японии существует огромное количество заброшенных домов, и, как показывает эта история, вложения в их восстановление могут приносить не только финансовую выгоду, но и удовлетворение от воплощения мечты в реальность.
Фото: Антон Ворманн.