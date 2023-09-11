Как модель из Швеции превратил столетний дом в Токио в прибыльные Airbnb-апартаменты

Антон Ворманн, модель из Швеции, смог превратить 100-летний заброшенный дом в одном из пригородов Токио в настоящую жемчужину на японском арендном рынке. Этот уникальный проект стал не только его личной мечтой, но и ещё и источником дополнительного дохода.

Путь в Токио

Антон Ворманн впервые приехал в Японию в 2015 году, работая моделью. Он быстро полюбил эту страну и вскоре переехал туда навсегда. Он начал постепенно приобретать дешевую недвижимость в стране и сдавать ее в аренду.

Поиск и покупка акии

Его самым амбициозным проектом стала покупка столетнего дома, который стоял пустым уже более десяти лет. Предыдущие владельцы не знали, что делать с этой акией (акия — незанятый дом по-японски), и отнеслись скептически к идее Ворманна. Тем не менее, он был решителен и приступил к проекту.

Ремонт и преобразование

Приступив к ремонту, Антон сразу же столкнулся с непростыми вызовами. Внутренние стены на первом этаже он решил снести, чтобы было больше пространство. На втором этаже он сохранил традиционные японские элементы дизайна, включая циновки татами и раздвижные панели фусума (традиционные раздвижные японские двери, отеланные бумагой). В саду установил ротэнбуро (ванну на открытом воздухе), добавив тем самым нотку роскоши в апартаменты.

Сложности и уроки

Ремонт акии оказался более сложным и затратным, чем Ворманн ожидал. Он столкнулся с термитами в балках, горами мусора и подрядчиками, которые не всегда были надежными. Но он не сдавался и учился на собственных ошибках, решая порой неожиданные проблемы.

Местные органы власти в Японии проявили интерес к инициативе по восстановлению заброшенных акий, что помогло Ворманну с решением некоторых вопросов. Личные связи и знакомства в сфере недвижимости были также важными факторами в успешной реализации проекта.

Что получилось в итоге

Антон Ворманн потратил около 1500 часов своего времени и около 50,000 долларов на реализацию проекта. Реконструкция заняла год, и уже через месяц после завершения первые гости арендовали его дом через Airbnb.

Сейчас это просторный дом площадью 80 кв. м с высокими потолками в уютном скандинавском стиле. Стоимость аренды за ночь составляет £380 ($476).

Советы Антона для желающих следовать его примеру:

Не покупайте первую доступную недвижимость, а проведите исследование.

Сохраняйте спокойствие, и будьте готовы решать неожиданные проблемы.

В Японии существует огромное количество заброшенных домов, и, как показывает эта история, вложения в их восстановление могут приносить не только финансовую выгоду, но и удовлетворение от воплощения мечты в реальность.

Фото: Антон Ворманн.