Начиная с сегодня, 7 сентября 2022 года, индивидуальные путешественники смогут посещать Японию. До этого нужно было бронировать групповые экскурсионные туры, что отпугивало потенциальных посетителей.

Итак, японское правительство впервые с 2020-го разрешило въезд индивидуальным туристам из всех стран и регионов. Теперь можно будет путешествовать по индивидуальному пакетному туру, а не только в рамках организованных экскурсий (как было до текущего момента). Индивидуальный пакет включает в себя перелет и проживание в гостинице. Однако нюансы все же еще остались: бронировать авиабилеты и проживание нужно обязательно через туристическое агентство.

Из других нововведений: теперь ежедневно в Японию смогут въезжать 50 тысяч человек (раньше лимит составлял 20 тыс.). Хотя стоит отметить, что до нынешнего момента иностранцев отпугивали строгие меры и они не сильно спешили путешествовать в страну восходящего солнца: по данным Агентства иммиграционных служб, в июле в Японию ежедневно прибывало в среднем 14,345 человек (включая местных жителей). Как пишет издание Japan Times, государственные чиновники надеются, что теперь в страну будет приезжать больше иностранных туристов.

Важно также не забывать, что карантин и подтверждение вакцинации для въезда в Японию пока еще никто не отменял. Однако хорошая новость в том, что пассажирам с сертификатом вакцинации, по крайней мере, не нужно сдавать ПЦР-тест.