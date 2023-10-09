Стоимость жилья в Токио стремительно растёт. Это создает серьезные вызовы для молодых специалистов, стремящихся обрести свое жилье в столице Японии. Из-за этого они вынуждены либо прибегать к аренде, либо переезжать в более доступные места.

Бум инвестиций и влияние на цены

Долгое время Япония переживала дефляцию и экономический застой. Однако в последнее время страна стала свидетелем инвестиционного бума, который привел к росту цен на жилье. Иностранные инвесторы активно вкладывают деньги в местную недвижимость, а слабая иена стала привлекательным фактором для международных покупателей. 

Рост цен на жилье в центре Токио частично объясняется появлением на рынке большого количества элитного жилья. Примером таких объектов является комплекс Azabudai Hills, включающий самую большую в стране офисную башню и около 1400 жилых единиц. 

Уровень доступности жилья для молодых специалистов

Средняя цена на кондоминиум в центральной части Токио выросла на 60% за первое полугодие 2023 года и составляет ¥129.6 млн (примерно $865 тыс.). Это означает, что квартира площадью 60 кв. м в Токио стоит в 15 раз больше, чем зарплата квалифицированного рабочего. Для молодых специалистов, только начинающих карьеру, покупка жилья становится практически недостижимой мечтой.

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Сравнение с другими мировыми мегаполисами

Согласно отчету UBS по недвижимости, Токио стал вторым самым недоступным городом в мире для местных жителей, уступая только Гонконгу. Тем не менее, стоимость жилья в Токио все равно остается значительно ниже, чем в таких мировых мегаполисах, как Лондон. Роскошная квартира в Токио может стоить почти вдвое дешевле, чем в Гонконге, и на 45% дешевле, чем в Лондоне.

Альтернативные варианты 

В свете высоких цен на жилье в Токио, молодые специалисты ищут альтернативные решения. Многие из них предпочитают аренду жилья, чтобы избежать высоких расходов на покупку. Другие выбирают переезд в дешевые пригороды и мелкие города, следуя тренду, который также наблюдается в США и других развитых странах.