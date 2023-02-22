Иностранцам станет проще получить ВНЖ в Японии. В стране смягчат условия для высококвалифицированных работников из-за рубежа.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида еще в сентябре заявил, что стране пора включаться в борьбу за талантливых специалистов, как это делают уже многие страны . И теперь стало известно, что новая система привлечения талантов заработает уже с апреля 2023-го года. Инициатива предполагает смягчение условий для высококвалифицированных работников-иностранцев, стремящихся получить вид на жительство в Японии.

Итак, правительство Японии будет выдавать пятилетний ВНЖ тем специалистам, которые будут соответствовать новым требованиям. Самое важное — подтвердить статус высококвалифицированного специалиста. Его будут присваивать, исходя из набранных баллов, которые будут складываться из вашего образования, опыта работы, заработков и т.д.

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Так, ВНЖ на 5 лет смогут получить иностранцы со степенью магистра и с годовым доходом не менее 20 миллионов йен (около $150 млн.); либо же иностранцы с таким же доходом и опытом работы от 10 лет. Что касается руководителей компаний, их опыт работы должен начинаться от 5 лет, а годовой доход составлять не менее ¥40 млн (примерно $300 млн.).

Причем, после того, как такой специалист проработает в Японии не менее трех лет, он сможет проживать в стране неограниченное время по статусу «высококвалифицированный специалист».

Кстати, Япония также недавно разрешила выпускникам высококлассных зарубежных университетов оставаться в стране на срок до двух лет. Плюс к этому, нужно иметь ¥200,000 (где-то $1500.) на первоначальные расходы. Находясь в Японии, они смогут искать работу или готовиться к открытию бизнеса.