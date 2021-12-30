Что вы представляете, когда речь идет о ферме? Может быть, множество животных, которые с удовольствием едят траву на зеленых пастбищах? Или бескрайние поля и трактор, которые размеренно убирает колоски пшеницы? Или, может, стойла с коровами, которые дают вкуснейшее парное молоко? В любом из этих случаев представление о ферме чаще всего навеяно красивыми голливудскими фильмами. В базе Realting.com выставлено на продажу множество самых различных ферм, но мы нашли именно такую — как будто из голливудского фильма, и она продается за €1,550,000.

Дом 13 спален с патио Silves, Португалия €1,55 млн в месяц 7 ванных комнат 395 м²

В Португалии выставлена на продажу ферма, которая запросто могла бы стать локацией для съемок любого голливудского фильма, настолько она прекрасна. На 17 гектарах земли расположился один хозяйский дом с бассейном на улице и хозпостройка (на некотором удалении от дома). Вся остальная территория — это сады, которые омываются водами Арадского водохранилища (совсем недалеко Атлантический океан).

Ферма вплотную примыкает к воде удивительного бирюзового цвета, вокруг — невысокие горы. Продавец подчеркивает, что словами очень сложно описать красоту этих мест, и в этом случае с ним сложно не согласиться.

Плотина Араде (или водохранилище) расположена на одноименной реке в округах Фару и Алгарве. Именно в регионе Фару и расположена эта ферма, которая выставлена на продажу за €1,550,000. В объявлении указано, что хозяйский дом — это отель с пятью спальнями, оформленный в традиционном португальском стиле. Помимо спален, в доме есть гостиная с просторной столовой (где есть камин). Также в коттедже есть несколько оформленных зон отдыха, патио и открытая веранда. Бассейн на улице с шезлонгами — тоже отличное место, чтобы по-настоящему отдохнуть.

Дом оформлен в классическом стиле, с небольшими «вкраплениями» современных элементов. Повсюду на стенах висят картины, расставлены предметы искусства, но при этом в доме нет ничего лишнего — дизайн довольно лаконичен.

Особый восторг вызывает прилегающая к дому территория. Продавец разместил в объявлении фотографии с высоты, где хорошо видны сады и Арадское водохранилище. Кажется, что это кадр из какого-то бразильского сериала про богатых землевладельцев.