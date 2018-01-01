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Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и спортивным центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция

Картал, Турция
от € 173,129
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Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и спортивным центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с видом на море и Принцевы острова.

Резиденция располагает современным спортивным центром, открытым бассейном, турецкой баней, сауной и парными, баскетбольной и детской площадками, круглосуточной охраной и консьерж-сервисом.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится всего в нескольких минутах ходьбы от станции метро и рядом с автомагистралью Е-5, в 10 минутах езды от международного аэропорта, в 5 минутах от побережья.

Местонахождение новостройки
Картал, Турция
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Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и спортивным центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от € 173,129
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