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Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и автомагистралями, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 333,817
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Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает большими ухоженными зелеными зонами, кинотеатром под открытым небом, магазинами и кафе, бассейном, тренажерным залом.

Окончание строительства - май 2023 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пешей доступности от станции метро, рядом с автомагистралями ТЕМ и Е-5.

  • Станция метро - 50 метров
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 333,817
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Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются новые квартиры под гражданство в Кючюкчекмедже, районе европейской части Стамбула на берегу строящегося канала.

Качественный и комфортабельный жилой комплекс состоит из 70 малоэтажных зданий и располагает ухоженными зелеными зонами, крытыми и открытыми бассейнами, круглосуточной охраной, кафе, фитнес-центром, футбольным полем, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, гаражом, парикмахерской, супермаркетом, сауной.

Крупный проект, который строят сразу три топовых турецких девелопера. Строительство завершится в июле 2023 года.

Квартиры с одной спальней: площадь от 79 до 121 м2. В проекте также есть планировки с двумя, тремя и четырьмя спальнями. Площадь от 107 до 246 м2 по ценам от 519 тыс. до 1,6 млн $.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
  • Кондиционеры
Преимущества

В проекте есть возможность покупки в рассрочку.

Скидка за единоразовую оплату составит 10%.

Цены с рассрочкой: от 411 до 691 тыс. $

Цены при оплате сразу: от 370 до 622 тыс. $

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пяти минутах от автомагистрали ТЕМ и больницы, в семи минутах от торгового центра, в одном часе от аэропорта.

Район находится на правом берегу строящегося канала, альтернативы Босфору. Благодаря этому район обладает высоким потенциалом к развитию в ближайшие годы. Район Кючюкчекмедже отличается развитой спортивной инфраструктурой. С 1999 по 2002 годы в это место готовили для проведения летней олимпиады, заявку на которую тогда выиграл Пекин. Олимпиада в Стамбуле так и не состоялась, но построенные олимпийские объекты активно используются для международных, местных соревнований и любительского спорта.

Транспортная доступность и городская инфраструктура:

  • 5 минут езды до озера Кючюкчекмедже — лагуны Мраморного моря
  • в радиусе 3 км - две больницы
  • 5 минут езды до международного колледжа TED
  • 3 минуты езды до олимпийского комплекса со стадионом имени Ататюрка
  • 2 минуты до шоссе E80 — отдельный съезд к комплексу
  • 5 минут езды до строящегося канала «Стамбул»
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