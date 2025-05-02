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Квартиры с террасой в Зеленике, Черногория

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Зеленика, Черногория
Квартира 2 комнаты
Зеленика, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 3
ID-1885 Продается квартира на первой линии в историческом доме в Херцег Нови. Основные…
$218,163
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 2 спальни в Зеленика, Черногория
Квартира 2 спальни
Зеленика, Черногория
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Описание Бока Которская бухта, район Доброта. Квартира с двумя спальнями с потрясающими вида…
$168,679
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