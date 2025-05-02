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Квартиры с видом на горы в Зеленике, Черногория

однокомнатные
9
двухкомнатные
4
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Сасовичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Сасовичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 4/4
Продажа 3154. Продаётся квартира-пентхаус с 1 спальней 125 м2 на первой линии. Квартира нахо…
$268,701
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