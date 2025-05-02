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Квартиры с видом на море в Зеленике, Черногория

однокомнатные
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8 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Зеленика, Черногория
Квартира 3 комнаты
Зеленика, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/3
A11-092. Двухкомнатная квартира недалеко от моря Описание недвижимости: Откройте для себя пр…
$257,007
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 2 комнаты в Сасовичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Сасовичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 4/4
Продажа 3154. Продаётся квартира-пентхаус с 1 спальней 125 м2 на первой линии. Квартира нахо…
$268,701
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Квартира 2 комнаты в Зеленика, Черногория
Квартира 2 комнаты
Зеленика, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 3
ID-1885 Продается квартира на первой линии в историческом доме в Херцег Нови. Основные…
$218,163
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 2 комнаты в Зеленика, Черногория
Квартира 2 комнаты
Зеленика, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
A11-064. Потрясающие апартаменты с 1 спальней и видом на море в Кумборе, Герцег-НовиПотрясаю…
$134,265
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Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 1 комната в Зеленика, Черногория
Квартира 1 комната
Зеленика, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
A2-164. Flats in ZelenikaApartment for sale in Zelenika, Herceg Novi riviera, Montenegro.The…
$116,212
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Сасовичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Сасовичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/4
А7-018. Квартира в австро-венгерском доме в Зелениках, Герцег-Новипродается в Зелениках, Гер…
$167,614
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Зеленика, Черногория
Квартира 2 спальни
Зеленика, Черногория
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Описание Бока Которская бухта, район Доброта. Квартира с двумя спальнями с потрясающими вида…
$168,679
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Квартира 2 спальни в Зеленика, Черногория
Квартира 2 спальни
Зеленика, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Эта 2-комнатная квартира, расположенная очень близко к морю в Зеленике, имеет невероятный ви…
$143,884
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