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Дома с гаражом в Улцине, Черногория

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Улцинь, Черногория
Дом 5 комнат
Улцинь, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 347 м²
S890. Продаётся современный дом с панорамным видом на море в Ульцине.Дом построен в 2006 год…
$486,790
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Дом 4 спальни в Улцинь, Черногория
Дом 4 спальни
Улцинь, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость, ЧерногорияПродается новый дом в Улцине, расположенный в районе Велика Плажа.До…
$248,209
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