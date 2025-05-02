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Дома в Улцине, Черногория

11 объектов найдено
Дом 5 спален в Улцинь, Черногория
Дом 5 спален
Улцинь, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Уютный и светлый дом у моря с панорамным видом на Адриатическое море Этот уютный и ат…
$180,099
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 5 комнат в Улцинь, Черногория
Дом 5 комнат
Улцинь, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 347 м²
S890. Продаётся современный дом с панорамным видом на море в Ульцине.Дом построен в 2006 год…
$486,790
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Вилла в Улцинь, Черногория
Вилла
Улцинь, Черногория
Количество спален 6
Площадь 500 м²
Барская ривьера, город Ульцинь. Новый элитный мини-посёлок из четырёх вилл с экологической а…
$1,41 млн
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Дом 4 комнаты в Улцинь, Черногория
Дом 4 комнаты
Улцинь, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
D5-1117. Luxurious new villa with a swimming pool in UlcinjExclusive villa for sale with a v…
$1,10 млн
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Red Feniks Montenegro
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Дом 2 спальни в Улцинь, Черногория
Дом 2 спальни
Улцинь, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
Продажа ID3686. Продаем белую виллу Top Exclusive с бассейном, с захватывающим видом, «Вид н…
$1,46 млн
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Дом 3 комнаты в Улцинь, Черногория
Дом 3 комнаты
Улцинь, Черногория
Число комнат 3
Площадь 153 м²
Новый строящийся комплекс вилл расположен в районе Бриска Гора, в 10 км от Велика Плажа и в …
$200,921
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Дом 5 комнат в Улцинь, Черногория
Дом 5 комнат
Улцинь, Черногория
Число комнат 5
Площадь 500 м²
Эксклюзивная вилла расположена в Улцине, район Бриска Гора Расположена в 10 км от прекрасно…
$918,621
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Дом 4 спальни в Улцинь, Черногория
Дом 4 спальни
Улцинь, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость, ЧерногорияПродается новый дом в Улцине, расположенный в районе Велика Плажа.До…
$248,209
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 2 спальни в Улцинь, Черногория
Дом 2 спальни
Улцинь, Черногория
Количество спален 2
Площадь 205 м²
Количество этажей 3
ID-2007 Продается уютный, атмосферный, очень светлый дом у моря в Улцине. Панорамный в…
$175,772
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 3 спальни в Улцинь, Черногория
Дом 3 спальни
Улцинь, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Дом в престижном, тихом районе с развитой инфраструктурой города Ульцинь, в пешей доступност…
$311,515
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Дом 1 спальня в Улцинь, Черногория
Дом 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Продаются дома в поселке Дони Стой, Улцинь, всего в 6 минутах от пляжа и в 10 минутах от цен…
$165,849
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
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