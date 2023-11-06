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Three-bedroom apartment on the seafront in Opatovo, Tivat

Тиват, Черногория
от
€360,000
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2
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О комплексе

Апартаменты с 3 спальнями завершены террасой с видом на потрясающую набережную. С общей площадью 96,50 квадратных метров. Расположенный на первом этаже, вы сможете легко добраться до пляжа, всего в нескольких шагах от вашего порога. Квартира оснащена современной отделкой и высококачественными материалами, обеспечивающими максимальный комфорт и стиль. 

Этот новый комплекс расположен на набережной, предлагая частную пляжную линию для жителей. Вы также будете удобно расположены всего в 5 минутах от Порто Монтенегро и в 15 минутах от аэропорта, что упростит изучение всего, что может предложить Тиват.

Если вы ищете другие варианты, у нас также есть 2-комнатная квартира, доступная для продажи в комплексе.

Не упустите возможность приобрести одну из этих прекрасных квартир в нашем новом комплексе в Тивате. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и начать жить жизнью своей мечты на набережной.

Местонахождение новостройки
Тиват, Черногория

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Three-bedroom apartment on the seafront in Opatovo, Tivat
Тиват, Черногория
от
€360,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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