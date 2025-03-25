  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Будва
  4. Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Budva

Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Budva

Будва, Черногория
от
$146,701
;
9
Оставить заявку
ID: 28469
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Na prodaju opremljen jednosoban stan u Budvi!Stan je ukupne kvadrature 45m2 i nalazi se na drugom spratu stambene zgrade!Moguca kupovina putem stambenog kredita!

Местонахождение на карте

Будва, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 55 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$217,118
Жилой квартал Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$422,500
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Тиват, Черногория
от
$158,322
Жилой квартал Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom
Подгорица, Черногория
от
$528
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$146,701
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Budva
Будва, Черногория
от
$146,701
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Apartments of different structures in Bijela - new construction
Жилой квартал Apartments of different structures in Bijela - new construction
Жилой квартал Apartments of different structures in Bijela - new construction
Жилой квартал Apartments of different structures in Bijela - new construction
Жилой квартал Apartments of different structures in Bijela - new construction
Показать все Жилой квартал Apartments of different structures in Bijela - new construction
Жилой квартал Apartments of different structures in Bijela - new construction
Биела, Черногория
от
$104,217
In a new building in Bijela, in a very quiet location with all the necessary facilities in the immediate vicinity, several apartments of different structures are for sale. The offer includes one bedroom, two bedroom and three bedroom apartments, the surface area from 37 to 107 m2. Completi…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 58 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$763
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 58m2, smjesten na cetvrtom spratu stambene zgrade, u strogom Centru grada.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Показать все Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Херцег-Нови, Черногория
от
$2,09 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Захватывающий дуплексный пентхаус с панорамными адриатическими видами - Порто МонтенегроОбщая площадь: 179 м2 (110 м2 интерьер + 69 м2 террасы)Спальни: 2 (расширяемые до 4)Ванные комнаты: 2 2Цена за м2: €10,027/м2Опыт жизни на побережье в престижном Здание Thea в Boka Place, Порто Монтенегро…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации